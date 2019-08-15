В Свердловской области прокуратура заставила власть переложить дороги

На Среднем Урале прокуратура через суд заставила администрацию Талицкого городского округа отремонтировать дороги. В ходе «прямой линии» местного прокурора в редакции одной из газет жители пожаловались, что на некоторых улицах нет освещения.

Проверка показала, что на проезжей части указаных дорог есть неровности, колеи, просадки и выбоины. Прокуратура внесла представление. Позднее требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объеме: восстановили и дорожное покрытие, и нормальное освещение.