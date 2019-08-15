В Свердловской области прокуратура заставила власть переложить дороги
08:14, 15 Август 2019
Жители Талицкого района также пожаловались на плохое освещение улиц. Благодаря надзорному ведомству и эту проблему решили.
На Среднем Урале прокуратура через суд заставила администрацию Талицкого городского округа отремонтировать дороги. В ходе «прямой линии» местного прокурора в редакции одной из газет жители пожаловались, что на некоторых улицах нет освещения.
Проверка показала, что на проезжей части указаных дорог есть неровности, колеи, просадки и выбоины. Прокуратура внесла представление. Позднее требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объеме: восстановили и дорожное покрытие, и нормальное освещение.
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