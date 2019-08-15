Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Свердловской области прокуратура заставила власть переложить дороги

08:14, 15 Август 2019
doroga_treshhina_asfalt.jpg
Фото: ЕТВ
Жители Талицкого района также пожаловались на плохое освещение улиц. Благодаря надзорному ведомству и эту проблему решили.

На Среднем Урале прокуратура через суд заставила администрацию Талицкого городского округа отремонтировать дороги. В ходе «прямой линии» местного прокурора в редакции одной из газет жители пожаловались, что на некоторых улицах нет освещения.

Проверка показала, что на проезжей части указаных дорог есть неровности, колеи, просадки и выбоины. Прокуратура внесла представление. Позднее требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объеме: восстановили и дорожное покрытие, и нормальное освещение.

Будущее мисс
ЕТВ вычислил наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Свердловской области прокуратура заставила власть переложить дороги»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ремонт дорог, дороги, прокуратура Свердловской области, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова
День города — 2019
15 августа в 19:00
С Илья Марков
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.