В Екатеринбурге мигранты обокрали супермаркеты на 80 тысяч

Полиция Екатеринбурга задержала четырех жителей Средней Азии, которые воровали еду в супермаркетах. Организатор привозил сообщников к месту кражи на BMW X5, хранил товар на съемной квартире и в дальнейшем продавал его. Он же распределял доходы между всеми членами банды.

С июня по октябрь 2018 года мигранты украли из магазинов продукцию на 80 тысяч рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, подозреваемых удалось задержать 10 октября прошлого года.

На задержанных завели дело по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой». Максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы.