Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Туристический кластер «Гора белая» — это мега-план, который
в 2018 году породила команда губернатора Евгения Куйвашева. Проект, который пока очень похож на
сказку, к 2028 году территория в 2,5 тысячи гектаров, куда кроме непосредственно
горы Белой входит Висимский заповедник и природный парк «Река Чусовая», станет
меккой для любителей путешествий и активного отдыха.
Сегодня гендиректор управляющей компании кластера «Гора белая» Леонид Гункевич рассказал,
почему пока рано говорить о конкретных объектах, которые появятся на Урале, и
отчитался о том, куда его команда тратит 200 миллионов рублей, уже выделенных из
областного бюджета.
Но вот о каких-то конкретных планах развития, чтобы можно было сказать: «Именно здесь появится гостиница на столько-то человек, тут турбаза с ездовыми хаски, а стоить это будет столько-то» — Леонид Гункевич говорить пока не готов.
Потому что для старта финансово просчитанных проектов необходимо решить главный вопрос. И он о земле.
«Например, есть земельный участок в лесу возле горы. Чтобы его можно было как-то использовать, нужно оформить на него права. А для этого присоединить к ближайшему муниципалитету, изменив его генеральный план. И это не такой процесс, как кажется на словах. В настоящее время мы присоединяем к населенным пунктам тысячу двести гектаров территорий будущего кластера. И вся эта история с оформлением прав на земельные участки завершится у нас не раньше весны следующего года. Тогда уже можно будет говорить о конкретных объектах в конкретных местах», — пояснил Леонид Гункевич.
Как раз основные деньги из тех 200 миллионов рублей, которые на проект Гункевича выделило правительство Свердловской области, идут на работу с документами по переводу земель из одной категории в другую. Ту, которая станет привлекательной для инвесторов, так как позволит возводить объекты капитального строительства.
«Еще десять процентов от суммы — это зарплата всех моих сотрудников за год. Так же деньги были потрачены на уборку территории будущего парка от нелегальных свалок и какую-то минимальную рекультивацию территории. Что-то, конечно, идет на маркетинг проекта», — пояснил генеральный директор туристического кластера Леонид Гункевич.
Для людей, настроенных скептически, проект туристического кластера «Гора белая» пока выглядит, как платье для голого короля. С той лишь разницей, что у нас в этой роли выступает губернатор Евгений Куйвашев. Неслучайно, что на сегодняшней встрече с господином Гункевичем журналистка Екатерина Сапрыкина попросила прокомментировать слухи о том, что благодаря идее туристического кластера активно отмываются деньги.