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Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос

15:00, 15 Август 2019
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Стенд кластера на ИННОПРОМе-2018
Фото: Дмитрий Шевалдин
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.

Туристический кластер «Гора белая» — это мега-план, который в 2018 году породила команда губернатора Евгения Куйвашева. Проект, который пока очень похож на сказку, к 2028 году территория в 2,5 тысячи гектаров, куда кроме непосредственно горы Белой входит Висимский заповедник и природный парк «Река Чусовая», станет меккой для любителей путешествий и активного отдыха.

Сегодня гендиректор управляющей компании кластера «Гора белая» Леонид Гункевич рассказал, почему пока рано говорить о конкретных объектах, которые появятся на Урале, и отчитался о том, куда его команда тратит 200 миллионов рублей, уже выделенных из областного бюджета.

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Наша территория — это участок 70 на 35 километров. И понятно, что горнолыжный курорт будет его якорем. Уже сейчас есть инвесторы, которые готовы строить объекты именно в этом месте. Те же рестораны, кафе, турбазы — инфраструктуру, связанную с прогулками на снегоходах и квадроциклах. Но мы не хотим, чтобы все замыкалось только на Белой. Поэтому есть в планах, например, велодорожка от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска. А так же сотрудничество с Алексеем Ивановым в создании парка «Уральской горно-заводской цивилизации.
Леонид Гункевич
генеральный директор туристического кластера «Гора белая»

Но вот о каких-то конкретных планах развития, чтобы можно было сказать: «Именно здесь появится гостиница на столько-то человек, тут турбаза с ездовыми хаски, а стоить это будет столько-то» — Леонид Гункевич говорить пока не готов.

Потому что для старта финансово просчитанных проектов необходимо решить главный вопрос. И он о земле.

«Например, есть земельный участок в лесу возле горы. Чтобы его можно было как-то использовать, нужно оформить на него права. А для этого присоединить к ближайшему муниципалитету, изменив его генеральный план. И это не такой процесс, как кажется на словах. В настоящее время мы присоединяем к населенным пунктам тысячу двести гектаров территорий будущего кластера. И вся эта история с оформлением прав на земельные участки завершится у нас не раньше весны следующего года. Тогда уже можно будет говорить о конкретных объектах в конкретных местах», — пояснил Леонид Гункевич.

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Как раз основные деньги из тех 200 миллионов рублей, которые на проект Гункевича выделило правительство Свердловской области, идут на работу с документами по переводу земель из одной категории в другую. Ту, которая станет привлекательной для инвесторов, так как позволит возводить объекты капитального строительства.

«Еще десять процентов от суммы — это зарплата всех моих сотрудников за год. Так же деньги были потрачены на уборку территории будущего парка от нелегальных свалок и какую-то минимальную рекультивацию территории. Что-то, конечно, идет на маркетинг проекта», — пояснил генеральный директор туристического кластера Леонид Гункевич.

Для людей, настроенных скептически, проект туристического кластера «Гора белая» пока выглядит, как платье для голого короля. С той лишь разницей, что у нас в этой роли выступает губернатор Евгений Куйвашев. Неслучайно, что на сегодняшней встрече с господином Гункевичем журналистка Екатерина Сапрыкина попросила прокомментировать слухи о том, что благодаря идее туристического кластера активно отмываются деньги.

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«Про отмыв денег мне ничего не известно. Серьезно. Я не знаю, как это комментировать. Мы открыты для всех проверок», — прокомментировал Леонид Гунквевич, а потом разразился речью, обращаясь к работникам медиа: «Скажу так, я материалист. Но люблю квантовую физику. В согласно этой науке, как вы знаете, положение частиц в пространстве зависит от наблюдателя. Так вот, вы, журналисты и общественники, как раз и формируете этого наблюдателя, если говорить о туристическом кластере. Как вы опишете идею, в таком виде она и воплотится в будущем. Поэтому на вас, в том числе, лежит ответственность за то, каким станет проект. Но я в него верю. Я знаю, что через девять лет на Урале появится уникальная территория отдыха прежде всего для нас, местных жителей. Тех, кому далеко, неудобно и просто дорого путешествовать в Сочи, Альпы или на дикий Алтай».
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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, туризм, гора Белая, Леонид Гункевич
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