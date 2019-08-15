Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос

Но вот о каких-то конкретных планах развития, чтобы можно было сказать: «Именно здесь появится гостиница на столько-то человек, тут турбаза с ездовыми хаски, а стоить это будет столько-то» — Леонид Гункевич говорить пока не готов.

Потому что для старта финансово просчитанных проектов необходимо решить главный вопрос. И он о земле.

«Например, есть земельный участок в лесу возле горы. Чтобы его можно было как-то использовать, нужно оформить на него права. А для этого присоединить к ближайшему муниципалитету, изменив его генеральный план. И это не такой процесс, как кажется на словах. В настоящее время мы присоединяем к населенным пунктам тысячу двести гектаров территорий будущего кластера. И вся эта история с оформлением прав на земельные участки завершится у нас не раньше весны следующего года. Тогда уже можно будет говорить о конкретных объектах в конкретных местах», — пояснил Леонид Гункевич.