Свердловчанка вернула 113 тысяч за переработку в детском лагере

Свердловчанка отсудила у начальника 113 тысяч рублей сверхурочных за работу воспитателем в Загородном оздоровительном комплексе имени Павлика Морозова. Женщина посчитала несправедливым то, что ей вместе с напарницей приходилось работать с 7 до 23 часов, а во время ночных дежурств — круглосуточно. Воспитательнице предоставляли только один выходной каждые пять дней. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, начальник оплачивал свердловчанке только 40-часовую рабочую неделю и 155 рублей за ночные дежурства.

Воспитательница подала иск в Артемовский городской суд и потребовала вернуть ей 90,8 тысячи долгов по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск в 17,6 тысячи и еще 5,9 тысячи рублей за трудовую книжку, которую женщине долго не отдавали. Кроме того, она попросила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и деньги за просроченную зарплату.

Артемовский городской суд отказал свердловчанке. Тогда она пошла в областную инстанцию. По трудовому договору женщине предназначалась доплата в 15% от оклада за ненормированный рабочий день и 35% за ночные часы. Но доплату должны были проводить не в процентах к окладу, а по статье 152 ТК РФ. Сверхурочную работу нужно оплачивать не менее, чем в полуторном размере за первые два часа, а далее — в двойном размере. Свердловский областной суд отменил первое решение и заставил начальство вернуть воспитательнице 113 тысяч рублей.