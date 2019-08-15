«Простите, я пошел к следователям»
19:20, 15 Август 2019
Родители старшего бортпроводника самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого рассказали о разговоре с сыном после посадки в Раменском.
Старшая сестра Дмитрия Ивлицкого узнала о жесткой посадки самолета из телевизионных новостей. Через несколько минут после этого ей позвонил сам Дмитрий. Успел сообщить, что все нормально — «сели, эвакуировали, я не кого не спас — я же просто бортпроводник». Попросил успокоить родителей. И сказал: «Простите, я пошел к следователям». «Поэтому пока мы ничего не знаем, Дима пообещал: „Прилечу, все расскажу“», — рассказала ЕТВ его сестра Ольга.
Видео: ЕТВ
Дмитрию 32 года. Женат, дочке три года. Ивлицкие живут в Екатеринбурге, на ЖБИ. Мама бортпроводника, несмотря на просьбу сына не волноваться, чувствует себя неважно. Отец держится, а на вопрос, считает ли он, что Дмитрий совершил геройский поступок, слово в слово повторил слова сына: «Летчик, может быть. А он же простой бортпроводник». Сестра Ивлицкого Ольга рассказала ЕТВ, что родители, конечно, волнуются за сына, но добавила: «Наш мальчик стрессоустойчивый. Мы за него всегда были спокойны, потому что в стрессовых ситуациях он всегда все делает правильно».
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