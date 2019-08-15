«Простите, я пошел к следователям»

Старшая сестра Дмитрия Ивлицкого узнала о жесткой посадки самолета из телевизионных новостей. Через несколько минут после этого ей позвонил сам Дмитрий. Успел сообщить, что все нормально — « сели, эвакуировали, я не кого не спас — я же просто бортпроводник ». Попросил успокоить родителей. И сказал: « Простите, я пошел к следователям ». « Поэтому пока мы ничего не знаем, Дима пообещал: „Прилечу, все расскажу“ », — рассказала ЕТВ его сестра Ольга.