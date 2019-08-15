Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Простите, я пошел к следователям»

19:20, 15 Август 2019
gtz-r0icyos.jpg
Фото: страница Дмитрия Ивлицкого / vk.com
Родители старшего бортпроводника самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого рассказали о разговоре с сыном после посадки в Раменском.

Старшая сестра Дмитрия Ивлицкого узнала о жесткой посадки самолета из телевизионных новостей. Через несколько минут после этого ей позвонил сам Дмитрий. Успел сообщить, что все нормально — «сели, эвакуировали, я не кого не спас — я же просто бортпроводник». Попросил успокоить родителей. И сказал: «Простите, я пошел к следователям». «Поэтому пока мы ничего не знаем, Дима пообещал: Прилечу, все расскажу“», — рассказала ЕТВ его сестра Ольга.

Рассказ родственников Дмитрия Ивлицкого

Видео: ЕТВ

Дмитрию 32 года. Женат, дочке три года. Ивлицкие живут в Екатеринбурге, на ЖБИ. Мама бортпроводника, несмотря на просьбу сына не волноваться, чувствует себя неважно. Отец держится, а на вопрос, считает ли он, что Дмитрий совершил геройский поступок, слово в слово повторил слова сына: «Летчик, может быть. А он же простой бортпроводник». Сестра Ивлицкого Ольга рассказала ЕТВ, что родители, конечно, волнуются за сына, но добавила: «Наш мальчик стрессоустойчивый. Мы за него всегда были спокойны, потому что в стрессовых ситуациях он всегда все делает правильно».
Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Александра АксеноваКсения Фикс
Что вы думаете о материале ««Простите, я пошел к следователям»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Чудо в Раменском, Уральские авиалинии , Раменское, Airbus A321, бортпроводник
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
На сцене
Страна Картония
Страна Картония
От Евгении Лемесевой
Сумма мнений Σ
День города — 2019
День города - 2019
От Евгении Лемесевой
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Общество
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».