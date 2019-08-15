Мэр Серова отреагировал на плакаты жителей аварийных общежитий
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков прокомментировал ситуацию с общежитиями на Ключевой, 9 и Белореченской, 7, на балконах которых появились плакаты с надписями «SOS! Срочный кап. ремонт Ключевой, 9. Дети в опасности!» и «Единая Россия» идет на дно и тянет за собой народ». Как пишет газета «Глобус», мэр сообщил, что дом на Ключевой, 9 включили в региональную программу капитального ремонта. В здании планируют заменить кровлю, фасад, фундамент и инженерные сети. При этом жильцы дома не просили признать дом аварийным.
Чтобы провести капитальный ремонт на Ключевой, 9 нужно решить проблему, которая связана с долгами людей, многие из которых проживают в помещениях по договорам социального найма.
Многоквартирный дом на Белореченской, 7 уже признали аварийным и включили в список расселяемых. Девять из 16 семей согласились на переезд в помещения маневренного фонда. «Администрацией до всех жильцов доводится информация по определению рыночной стоимости выкупа помещений в подлежащем сносу доме и последующих выплатах в соответствии с Жилищным кодексом РФ», — заявил Сизиков «Глобусу». Выплачивать деньги начнут в конце 2019 года. Аварийное здание собираются снести спустя два года.
В отдельном ответе жильцам дома на Белореченской, 7 мэр Серова заявил, что сносить ветхое строение должны собственники. А если они не сделают это в указанный срок, то все здание «подлежит изъятию для муниципальных нужд».