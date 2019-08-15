Мэр Серова отреагировал на плакаты жителей аварийных общежитий

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков прокомментировал ситуацию с общежитиями на Ключевой, 9 и Белореченской, 7, на балконах которых появились плакаты с надписями «SOS! Срочный кап. ремонт Ключевой, 9. Дети в опасности!» и «Единая Россия» идет на дно и тянет за собой народ». Как пишет газета «Глобус», мэр сообщил, что дом на Ключевой, 9 включили в региональную программу капитального ремонта. В здании планируют заменить кровлю, фасад, фундамент и инженерные сети. При этом жильцы дома не просили признать дом аварийным.

Чтобы провести капитальный ремонт на Ключевой, 9 нужно решить проблему, которая связана с долгами людей, многие из которых проживают в помещениях по договорам социального найма.