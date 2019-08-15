Кремль: пилотов «Уральских авиалиний» представят к наградам
15:31, 15 Август 2019
Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова заявил, что «необходимые формальности» выполнят в кратчайшие сроки.
Летчиков A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» представят к наградам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Речь идет о командире самолета «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине.
«Награждение госнаградой осуществляется по указу президента России, поэтому, после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», — сказал Песков. Спикер Кремля добавил, что инцидент будет расследоваться, и его причины будут установлены.
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