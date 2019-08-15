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Екатеринбуржцы любят беспородных кошек больше, чем собак

13:19, 15 Август 2019
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Фото: pixabay
Аналитики выяснили спрос на дворняжек среди российских городов.

самой Спрос на беспородных кошек в Екатеринбурге оказался в два с половиной раза больше, чем на таких же собак. Перевес в пользу мурчащих животных составил 53,6% против 21,8%, посчитали аналитики Avito. Тем не менее Екатеринбург не показал себя самым добрым по отношению к дворняжкам городов. В пятерку любителей беспородных кошек попали Ульяновск (78,7%), Пермь (74,3%), Санкт-Петербург (66,6%), Челябинск (63,4%) и Воронеж (61,5%). Беспородных собак чаще всего берут пермяки (56,7%), волгоградцы (46%), тольяттинцы (39,8%), ижевчане (39,4%) и ульяновцы (38,9%).

По всей России во втором квартале 2019 года свой дом обрели 11,6 тысячи беспородных кошек и 5,5 тысячи собак. За три месяца екатеринбуржцы приютили 22% собак и 54% кошек.

Среди породистых животных жители уральской столицы тоже чаще выбирают кошек. Самой популярной породой остается шотландская. Также недавно в Екатеринбурге запустили сервис, в котором жители города могут выбрать себе питомца, оплатить медикаменты, корм и даже понаблюдать за животным. А два дня назад мы писали о том, что в уральской столице хотят создать казачью зоополицию, чтобы защищать мурчащих и гавкающих от издевательств.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы, и рассказывает, что ждать теперь.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, аналитика, авито, кошки, собаки, спрос
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