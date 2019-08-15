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Екатеринбург признали одним из самых нервных городов России

17:48, 15 Август 2019
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Фото: архив ЕТВ
Уральская столица заняла в рейтинге третье место.

Екатеринбург оказался одним из самых нервных городов России. Уральская столица заняла третье место в рейтинге 20 городов нашей страны, в которых жители часто нервничают. Екатеринбург обошла только Москва (второе место) и Махачкала (первое место). Следом за столицей Урала в первой десятке идут Новосибирск, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара и Омск, сообщили ЕТВ в агентстве Zoom Market.

Чтобы составить рейтинг городов, аналитики провели 2400 личных интервью. Они задавали россиянам три главных вопроса: вы часто нервничаете? Когда вы нервничали в последний раз? В связи с чем вы нервничали? Выяснилось, 57% жителей России нервничают из-за работы или бизнеса, 32% — из-за детей и семьи. Менее нервирующими факторами оказались дороги и транспорт. Они вызывают раздражительность у 11% опрошенных.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы, и рассказывает, что ждать сейчас.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, нервы, аналитика, рейтинг, Свердловская область , Екатеринбург
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