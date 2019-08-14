За участие в митингах свердловским школьникам грозят детдомом

На сайте школы № 1 в Верхней Пышме появился документ, рассказывающий об ответственности детей за участие в несанкционированных акциях. Авторы памятки, на которую ссылается ЕАН, пишут, что если ребенок был задержан, то его сначала ждет штраф — от 100 до 500 рублей. А при повторном нарушении органы опеки и попечительства могут лишить родительских прав и определить несовершеннолетнего в приемную семью или детский дом.

«Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности», — говорится в документе. Тут также указано, что участие в несогласованных акциях протеста может обернуться уголовным делом, но уточняется, что к подросткам такие статьи практически не применяются.

В мае 2019 года в Екатеринбурге проходили акции протеста в сквере у Драмтеатра. Утром 13 мая парк обнесли забором, чтобы начать строительство храма святой Екатерины. Горожане разозлились и вышли на улицы. Несколько дней они окружали забор и скандировали «это наш город!». Во время протестов массово задерживали людей и даже обвиняли их в организации беспорядков. На кого завели уголовное дело, а кто отделался штрафом, смотрите ниже: