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За участие в митингах свердловским школьникам грозят детдомом

11:30, 14 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В необычном документе говорится, что если ребенок попал на несогласованную акцию протеста и был там задержан, то родители не выполнили свои обязанности.

На сайте школы № 1 в Верхней Пышме появился документ, рассказывающий об ответственности детей за участие в несанкционированных акциях. Авторы памятки, на которую ссылается ЕАН, пишут, что если ребенок был задержан, то его сначала ждет штраф — от 100 до 500 рублей. А при повторном нарушении органы опеки и попечительства могут лишить родительских прав и определить несовершеннолетнего в приемную семью или детский дом.

«Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности», — говорится в документе. Тут также указано, что участие в несогласованных акциях протеста может обернуться уголовным делом, но уточняется, что к подросткам такие статьи практически не применяются.

В мае 2019 года в Екатеринбурге проходили акции протеста в сквере у Драмтеатра. Утром 13 мая парк обнесли забором, чтобы начать строительство храма святой Екатерины. Горожане разозлились и вышли на улицы. Несколько дней они окружали забор и скандировали «это наш город!». Во время протестов массово задерживали людей и даже обвиняли их в организации беспорядков. На кого завели уголовное дело, а кто отделался штрафом, смотрите ниже:

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, детдом, митинги, Свердловская область
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