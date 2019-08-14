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В Кольцово мужчина украл спасательный жилет из самолета

16:44, 14 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Житель Татарстана не смог объяснить свой поступок.
Сотрудники МВД в Кольцово поймали жителя Татарстана, который украл спасательный жилет с борта самолета. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

16 июля во время досмотра сотрудник службы авиационной безопасности увидел в багаже одного из пассажиров аварийно-спасательный жилет в заводской упаковке. Об этом он немедленно рассказал транспортной полиции.

Проверка показала: жилет похитили из самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Томска. Авиакомпания оценила стоимость ущерба в четыре тысячи рублей. Мужчина не смог ответить на вопрос, зачем украл вещь.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, кража, спасательный жилет
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