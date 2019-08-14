В Кольцово мужчина украл спасательный жилет из самолета

Сотрудники МВД в Кольцово поймали жителя Татарстана , который украл спасательный жилет с борта самолета. Возбуждено уголовное дело , сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.









Проверка показала: жилет похитили из самолета , прилетевшего в Екатеринбург из Томска. Авиакомпания оценила стоимость ущерба в четыре тысячи рублей. Мужчина не смог ответить на вопрос , зачем украл вещь.



16 июля во время досмотра сотрудник службы авиационной безопасности увидел в багаже одного из пассажиров аварийно-спасательный жилет в заводской упаковке. Об этом он немедленно рассказал транспортной полиции.