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В Екатеринбурге простились с легендарным ветераном

15:28, 14 Август 2019
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Фото предоставлено Валерием Горелых
Леонид Драпкин ушел на войну добровольцем в 1942 году. На днях его не стало.

Екатеринбуржцы простились с ветераном Великой Отечественной войны Леонидом Драпкиным. Его сердце перестало биться на 95 году жизни. Леонид Яковлевич родился в Тюмени 24 октября 1924 года. На фронт он ушел в 17 лет добровольцем. Сначала он служил в Челябинской военно-авиационной школе механиков. С марта 1943 года Драпкин несколько раз летал в кресле штурмовика ИЛ-2. Также в составе 20-го гвардейского Севастопольского полка дальней авиации он обслуживал бомбардировщик ИЛ-4. Полк, в котором был ветеран из Екатеринбурга (тогда Свердловска), сумел потопить немецкий крейсер в Черном море.

Леонид Драпкин демобилизовался в 1949 году и выучился на юриста. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, в 1956 году Леонид Яковлевич пошел работать в свердловскую прокуратуру и прослужил там до 1967-го.

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Человек, о котором идет речь, не только бил фашистов по всей Европе, изобличал матерых убийц, он еще внес весомый вклад и в науку, став признанным на международном уровне учёным в области криминалистики. Преподавал в Уральской государственной юридической академии, в Уральском юридическом институте МВД России.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Парадный мундир Драпкина украсили медали «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», орден «Отечественной войны» второй степени.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , ветеран, смерть, фронт, МВД
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