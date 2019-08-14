В Екатеринбурге простились с легендарным ветераном

Екатеринбуржцы простились с ветераном Великой Отечественной войны Леонидом Драпкиным. Его сердце перестало биться на 95 году жизни. Леонид Яковлевич родился в Тюмени 24 октября 1924 года. На фронт он ушел в 17 лет добровольцем. Сначала он служил в Челябинской военно-авиационной школе механиков. С марта 1943 года Драпкин несколько раз летал в кресле штурмовика ИЛ-2. Также в составе 20-го гвардейского Севастопольского полка дальней авиации он обслуживал бомбардировщик ИЛ-4. Полк, в котором был ветеран из Екатеринбурга (тогда Свердловска), сумел потопить немецкий крейсер в Черном море.

Леонид Драпкин демобилизовался в 1949 году и выучился на юриста. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, в 1956 году Леонид Яковлевич пошел работать в свердловскую прокуратуру и прослужил там до 1967-го.