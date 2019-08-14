Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге мужчины чаще женщин ищут работу

12:27, 14 Август 2019
image.jpg
Фото: архив ЕТВ
По этому показателю уральская столица занимает второе место в стране.

Екатеринбург стал вторым в России по доле мужчин среди соискателей работы. Доля женских резюме составила 32%, и она уменьшается. Об этом ЕТВ рассказали в «Авито».

Четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер — «мужские». Речь идет о автобизнесе (97%), строительстве (94%), логистике (93%), производстве (78%). Женщины чаще идут в продажи (58%). Эксперты также выяснили, что мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям, так и в ведущих сферах деятельности.

Будущее мисс
ЕТВ вычислил наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге мужчины чаще женщин ищут работу»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, авито, Екатеринбург, зарплата
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Есть ли лекарство от аллергии?
14 августа в 19:30
С Сергей Шуварин
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова