В Екатеринбурге мужчины чаще женщин ищут работу

Екатеринбург стал вторым в России по доле мужчин среди соискателей работы. Доля женских резюме составила 32%, и она уменьшается. Об этом ЕТВ рассказали в «Авито».

Четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер — «мужские». Речь идет о автобизнесе (97%), строительстве (94%), логистике (93%), производстве (78%). Женщины чаще идут в продажи (58%). Эксперты также выяснили, что мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям, так и в ведущих сферах деятельности.