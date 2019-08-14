В Екатеринбурге мужчины чаще женщин ищут работу
12:27, 14 Август 2019
По этому показателю уральская столица занимает второе место в стране.
Екатеринбург стал вторым в России по доле мужчин среди соискателей работы. Доля женских резюме составила 32%, и она уменьшается. Об этом ЕТВ рассказали в «Авито».
Четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер — «мужские». Речь идет о автобизнесе (97%), строительстве (94%), логистике (93%), производстве (78%). Женщины чаще идут в продажи (58%). Эксперты также выяснили, что мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям, так и в ведущих сферах деятельности.
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