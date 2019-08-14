У свердловчанки забрали 900 пачек сигарет без акцизов

Владелица киоска в Каменске-Уральском лишилась 900 пачек сигарет без маркировки. Товар изъяли приставы. Также суд назначил женщине четыре тысячи штрафа, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

На заседание свердловчанка не пришла, но в объяснении призналась, что торгует табаком как с акцизными марками, так и без них. Сигареты изъяли и передали Росимуществу на уничтожение.