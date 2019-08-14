У свердловчанки забрали 900 пачек сигарет без акцизов
10:00, 14 Август 2019
Жительнице Урала назначили четыре тысячи штрафа.
Владелица киоска в Каменске-Уральском лишилась 900 пачек сигарет без маркировки. Товар изъяли приставы. Также суд назначил женщине четыре тысячи штрафа, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
На заседание свердловчанка не пришла, но в объяснении призналась, что торгует табаком как с акцизными марками, так и без них. Сигареты изъяли и передали Росимуществу на уничтожение.
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