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У свердловчанки забрали 900 пачек сигарет без акцизов

10:00, 14 Август 2019
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Фото: pixabay
Жительнице Урала назначили четыре тысячи штрафа.

Владелица киоска в Каменске-Уральском лишилась 900 пачек сигарет без маркировки. Товар изъяли приставы. Также суд назначил женщине четыре тысячи штрафа, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

На заседание свердловчанка не пришла, но в объяснении призналась, что торгует табаком как с акцизными марками, так и без них. Сигареты изъяли и передали Росимуществу на уничтожение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, Свердловская область , штраф, сигареты, конфискация
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