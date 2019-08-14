Свердловская компания погасила двухмиллионный долг перед рабочими
18:43, 14 Август 2019
Прокуратура добилась справедливости для 39 человек.
Свердловская компания выплатит два миллиона рабочим, перед которыми у нее образовались долги. Предприятие из Полевского «подстегнула» прокуратура.
Задолженность по зарплате накопилась с октября 2018-го по июнь 2019 года. Деньги ждали 39 человек. Руководство компании привлекли к ответственности. Сейчас долг выплачен в полном объеме.
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