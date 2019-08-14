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Свердловчане спрятали в подпольном цехе десять тонн алкоголя

11:42, 14 Август 2019
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Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
На производстве изъяли семь с половиной тысяч бутылок контрафакта.

Сотрудники ФСБ, МВД и ОМОН накрыли свердловский подпольный цех по производству алкоголя. Из помещения вынесли 7513 бутылок контрафактной водки и коньяка с маркировкой «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг». Всего десять тонн алкоголя, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Оперативники задержали семь работников цеха, двое из них были иностранцами.

Фальсификат изъяли и отдали в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Дальше будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, спирт, ФСБ, алкоголь, контрафакт, Свердловская область
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