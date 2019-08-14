Свердловчане спрятали в подпольном цехе десять тонн алкоголя

Сотрудники ФСБ, МВД и ОМОН накрыли свердловский подпольный цех по производству алкоголя. Из помещения вынесли 7513 бутылок контрафактной водки и коньяка с маркировкой «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг». Всего десять тонн алкоголя, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Оперативники задержали семь работников цеха, двое из них были иностранцами.

Фальсификат изъяли и отдали в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Дальше будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.