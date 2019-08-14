Свердловчане отремонтируют военкомат 1940-х годов
Волонтеры Сысерти восстановят бывшее здание военкомата, откуда в 1941-45 годах ушли на фронт 14 тысяч свердловчан. Дом отремонтируют в рамках мероприятия «Том Сойер Фест», который уже не первый год проходит и в Екатеринбурге. Суть идеи в том, что все желающие снова делают исторические здания красивыми. Помогать добровольцам из Сысерти будет МТС.
Свердловчане и мобильный оператор уже очистили двор, фасад и помещения деревянного здания на Коммуны, 7. За это время они нашли суконную военную фуражку образца 1928 года и штык от трехлинейной винтовки времен Первой Мировой войны. До конца лета волонтеры закончат очистку, грунтовку и покраску фасада, отремонтируют фундамент, восстановят ограду и сделают табличку с исторической справкой, сообщили ЕТВ в пресс-службе МТС в Свердловской области. Оператор поддержал инициативу горожан и предоставил добровольцам кисти, валики, грунтовку и краску.
Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских порадовался за участников фестиваля: «Сегодня наш город переживает свое второе рождение. Вместе с правительством Свердловской области мы намерены реализовать проект создания рекреационно-туристического кластера „Большая Сысерть“. Это потребует больших сил и средств. Но изначально инициатива восстановления исторического центра Сысерти с целью повышения туристической привлекательности нашего города исходила от местных жителей — краеведов, архитекторов, простых людей, не равнодушных к истории города. И это не просто инициатива, а конкретные дела».
Узнать о месте и времени сбора волонтеров можно в группе во «Вконтакте».