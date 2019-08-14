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Свердловчане отремонтируют военкомат 1940-х годов

17:13, 14 Август 2019
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Фото: предоставлено участниками «Том Сойер Феста»
Сысерть присоединилась к «Том Сойер Фесту».

Волонтеры Сысерти восстановят бывшее здание военкомата, откуда в 1941-45 годах ушли на фронт 14 тысяч свердловчан. Дом отремонтируют в рамках мероприятия «Том Сойер Фест», который уже не первый год проходит и в Екатеринбурге. Суть идеи в том, что все желающие снова делают исторические здания красивыми. Помогать добровольцам из Сысерти будет МТС.

Свердловчане и мобильный оператор уже очистили двор, фасад и помещения деревянного здания на Коммуны, 7. За это время они нашли суконную военную фуражку образца 1928 года и штык от трехлинейной винтовки времен Первой Мировой войны. До конца лета волонтеры закончат очистку, грунтовку и покраску фасада, отремонтируют фундамент, восстановят ограду и сделают табличку с исторической справкой, сообщили ЕТВ в пресс-службе МТС в Свердловской области. Оператор поддержал инициативу горожан и предоставил добровольцам кисти, валики, грунтовку и краску.

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Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских порадовался за участников фестиваля: «Сегодня наш город переживает свое второе рождение. Вместе с правительством Свердловской области мы намерены реализовать проект создания рекреационно-туристического кластера Большая Сысерть“. Это потребует больших сил и средств. Но изначально инициатива восстановления исторического центра Сысерти с целью повышения туристической привлекательности нашего города исходила от местных жителей — краеведов, архитекторов, простых людей, не равнодушных к истории города. И это не просто инициатива, а конкретные дела».

Узнать о месте и времени сбора волонтеров можно в группе во «Вконтакте».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дома, волонтеры, Том Сойер Фест, Свердловская область , Сысерть
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