Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

С начала августа в ДТП попали 12 свердловских велосипедистов

15:57, 14 Август 2019
cycle-path-3444914_960_720.jpg
Фото: pixabay
ГИБДД забеспокоилась и выпустила предупреждение для любителей двухколесного транспорта.

Свердловская автоинспекция обеспокоилась авариями с участием велосипедистов. За полмесяца в регионе попали в ДТП 12 любителей двухколесного транспорта. В шести случаях виновниками происшествий были сами велосипедисты.

Вчера вечером, 14 августа, екатеринбуржец наехал на подростка, который пересекал на велосипеде пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, юного уральца доставили в ДГБ № 9 с травмами и переломами. Всего с начала 2019 года по вине велосипедистов произошли 32 аварии.

Будущее мисс
ЕТВ вычислил наиболее вероятные сценарии судьбы, которая ждет победительницу конкурса.

Госавтоинспекция напоминает, что на двухколесном транспорте надо ездить по специальным дорожкам или полосам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части или обочине. Дети до семи лет могут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослых. Ребятам от семи до 14 лет также разрешено ездить по велосипедным дорожкам.

Кроме того, не забывайте, что на регулируемых переходах пользователи двухколесного транспорта должны подчиняться сигналам светофоров и регулировщиков. Помните также, переезжать зебру на велосипеде запрещено.

В Екатеринбурге простились с легендарным ветераном
Леонид Драпкин ушел на войну добровольцем в 1942 году. На днях его не стало.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «С начала августа в ДТП попали 12 свердловских велосипедистов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ДТП, ГИБДД, велосипедист, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова
День города — 2019
15 августа в 19:00
С Илья Марков
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.