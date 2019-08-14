С начала августа в ДТП попали 12 свердловских велосипедистов

Свердловская автоинспекция обеспокоилась авариями с участием велосипедистов. За полмесяца в регионе попали в ДТП 12 любителей двухколесного транспорта. В шести случаях виновниками происшествий были сами велосипедисты.

Вчера вечером, 14 августа, екатеринбуржец наехал на подростка, который пересекал на велосипеде пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, юного уральца доставили в ДГБ № 9 с травмами и переломами. Всего с начала 2019 года по вине велосипедистов произошли 32 аварии.