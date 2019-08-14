С начала августа в ДТП попали 12 свердловских велосипедистов
Свердловская автоинспекция обеспокоилась авариями с участием велосипедистов. За полмесяца в регионе попали в ДТП 12 любителей двухколесного транспорта. В шести случаях виновниками происшествий были сами велосипедисты.
Вчера вечером, 14 августа, екатеринбуржец наехал на подростка, который пересекал на велосипеде пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, юного уральца доставили в ДГБ № 9 с травмами и переломами. Всего с начала 2019 года по вине велосипедистов произошли 32 аварии.
Госавтоинспекция напоминает, что на двухколесном транспорте надо ездить по специальным дорожкам или полосам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части или обочине. Дети до семи лет могут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослых. Ребятам от семи до 14 лет также разрешено ездить по велосипедным дорожкам.
Кроме того, не забывайте, что на регулируемых переходах пользователи двухколесного транспорта должны подчиняться сигналам светофоров и регулировщиков. Помните также, переезжать зебру на велосипеде запрещено.