Прокуратура выяснит причину едкого дыма над свердловским поселком

Прокуратура проверит, почему из труб производства сплавов цветных металлов «Уралэлектромеди» (принадлежит УГМК) в Верх-Нейвинском поселке шел едкий оранжево-черный дым. Ведомство выяснит, был ли выброс загрязняющих вредных веществ. При этом ранее в МЧС сообщали, что превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали.

Вчера, 13 августа, на предприятии заменили фильтровальные рукава на фильтре, сообщили ЕТВ в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. На производстве сплавов цветных металлов подтверждали, что проводили чистку труб. Также в «Уралэлектромеди» рассказали городскому порталу Новоуральска, что дым абсолютно безопасен и на качество воздуха не повлиял. Хотя местные жители жаловались на стойкий едкий запах.

После того, как прокуратура проведет проверку, примут соответствующее решение.

Ранее похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Город накрыл густой смог. В воздухе пахло то ли гарью, то ли химией. Но жителям уральской столицы говорили, что удушливый туман не опасен.