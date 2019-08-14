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Прокуратура выяснит причину едкого дыма над свердловским поселком

16:45, 14 Август 2019
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Фото: группа «Новости Новоуральска» / vk.com/novouralsk_news
Неизвестные выбросы зафиксировали на предприятии УГМК.

Прокуратура проверит, почему из труб производства сплавов цветных металлов «Уралэлектромеди» (принадлежит УГМК) в Верх-Нейвинском поселке шел едкий оранжево-черный дым. Ведомство выяснит, был ли выброс загрязняющих вредных веществ. При этом ранее в МЧС сообщали, что превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали.

Вчера, 13 августа, на предприятии заменили фильтровальные рукава на фильтре, сообщили ЕТВ в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. На производстве сплавов цветных металлов подтверждали, что проводили чистку труб. Также в «Уралэлектромеди» рассказали городскому порталу Новоуральска, что дым абсолютно безопасен и на качество воздуха не повлиял. Хотя местные жители жаловались на стойкий едкий запах.

После того, как прокуратура проведет проверку, примут соответствующее решение.

Ранее похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Город накрыл густой смог. В воздухе пахло то ли гарью, то ли химией. Но жителям уральской столицы говорили, что удушливый туман не опасен.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Верх-Нейвинск, Новоуральск, Свердловская область , выбросы, экология, прокуратура Свердловской области
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