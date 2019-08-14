«Нормальный компромисс»: Владимир Шахрин — о храме в сквере у Драмы

Ранее Владимир Шахрин уже открыто заявлял, что его устраивает площадка у Театра драмы в качестве места под храм святой Екатерины. Музыкант даже приезжал на молебен, который проводили в честь строительства нового собора.

Но сквер уже не смогут использовать для строительства религиозных сооружений, потому что инвесторы Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Козицын (УГМК) окончательно отказались от него. Администрация Екатеринбурга провела комиссию по правилам землепользования и застройки, и статус площадки изменили с категории земель религиозного назначения на территорию общего пользования.

Мэр Александр Высокинский отметил, что возвращение сквера городу станет «настоящим подарком меценатов к юбилею столицы Урала», несмотря на то, что парк и фонтан уже вручили городу в 1998 году. Проследить хронологию протестов в сквере у Драмтеатра вы можете в нашей истории ниже.