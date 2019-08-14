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«Нормальный компромисс»: Владимир Шахрин — о храме в сквере у Драмы

09:00, 14 Август 2019
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Фото: группа «Чайф» / vk.com/chaifru
Лидер группы «Чайф» сказал, что выбрать идеальное место, которое понравится всем, невозможно.

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин прокомментировал протесты в сквере у Драмтеатра. Музыкант отметил, что площадка, из-за которой возникло так много споров, могла бы быть «нормальным компромиссом». «Для меня лично этот сквер не представляет никакой ценности, я там не гулял, все время ходил мимо», — цитирует Владимира Шахрина «Главный канал Екатеринбурга со ссылкой на шоу Zangalis. По словам лидера «Чайф», все время делать идеально для всех невозможно. Но в конкретном случае мы получаем удовлетворенных людей, выступающих за храм, и 1,2 миллиарда рублей в инфраструктуру. И эту инфраструктуру можно обсудить.

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Группа «Чайф»

Я вник в эту историю и понял, Драмтеатр останется, место для концертов останется, скейт-парк появится, зеленая зона появится… И вот с краю, где уберут 1/5 насаждений, будет храм. Размеры храма и дизайн можно обсуждать, но нельзя говорить людям: «Нам не надо ничего. Это наше любимое место. Мы тут на полянке лежим». Я очень сомневаюсь, что огромное количество людей там было. Ну, срубят десять березок и 20 яблонь. Посадят другие. В любом случае я высказал свою позицию.

Владимир Шахрин

Ранее Владимир Шахрин уже открыто заявлял, что его устраивает площадка у Театра драмы в качестве места под храм святой Екатерины. Музыкант даже приезжал на молебен, который проводили в честь строительства нового собора.

Но сквер уже не смогут использовать для строительства религиозных сооружений, потому что инвесторы Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Козицын (УГМК) окончательно отказались от него. Администрация Екатеринбурга провела комиссию по правилам землепользования и застройки, и статус площадки изменили с категории земель религиозного назначения на территорию общего пользования.

Мэр Александр Высокинский отметил, что возвращение сквера городу станет «настоящим подарком меценатов к юбилею столицы Урала», несмотря на то, что парк и фонтан уже вручили городу в 1998 году. Проследить хронологию протестов в сквере у Драмтеатра вы можете в нашей истории ниже.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Свердловская область , сквер у Драмтеатра, протесты, храм Святой Екатерины, Чайф, Владимир Шахрин
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