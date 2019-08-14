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На школу для приемных подростков собирают всем Екатеринбургом

16:15, 14 Август 2019
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Фото: pixabay
Фонд «Найди семью» ранее работал с приемными родителями и пришел к осознанию — подростки нуждаются в помощи больше.
Центр сопровождения приемных семей «Найди семью» ищет спонсоров на платформе Planeta. Проект три года работает с приемными родителями Екатеринбурга. Через специалистов организации прошло 60 семей, в которой воспитывается 80 детей — бывших сирот. Сейчас коллектив пришел к осознанию, что без работы с подростками не обойтись.

«Основные проблемы подростков — бывших сирот состоят в трудности регулировать свои эмоции (дать себе время, переждать внезапно возникший импульс к совершению необдуманных и не всегда полезных действий), не умеют налаживать крепкие дружеские отношения со сверстниками, не понимают последствий своего поведения. Приемным родителям сложно дать эти навыки — подросшие дети лучше слышат обратную связь авторитетного ведущего и сверстников», — указано в описании проекта.

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Для реализации проекта нужно набрать сумму 250 000 рублей. Собранные средства пойдут на оплату работы ведущего — специалиста-игротехника и координатора группы для ребят с сентября 2019 по май 2020.

«Если приемный родитель проходил ШПР, читал умные книжки, готовился к непростому периоду, то ребенку сложнее. Он только-только подрос. Он еще не всегда может понять и назвать словами, что же с ним происходит. Он пугается и злится, он, сам того не желая, заряжает родителей негативом, нечаянно попадая в больные места. И у него в телефоне нет чатика с коллегами/чатика с подругами/чатика с психологом, где примут, поддержат и не осудят. Зато есть разгневанные и не всегда понимающие взрослые вокруг. Потому что «да ты всю жизнь должен быть благодарен, что тебя вообще взяли», «ооо, полезли гены, яблочко от яблони», «пришел в школу в джинсах — ждите завтра домой опеку, ты позоришь свою мать, а она у тебя святая женщина», — написала в Facebook Надежда Тюменцева, приемный родитель, специалист по социальной работе центра «Найди семью».

Если вы хотите помочь проекту, можно сделать это здесь.

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Авторы:
Александра Аксенова
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Теги:
Общество, дети, детский дом, подросток, Свердловская область , Екатеринбург
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