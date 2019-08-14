На школу для приемных подростков собирают всем Екатеринбургом

Для реализации проекта нужно набрать сумму 250 000 рублей. Собранные средства пойдут на оплату работы ведущего — специалиста-игротехника и координатора группы для ребят с сентября 2019 по май 2020.



«Если приемный родитель проходил ШПР, читал умные книжки, готовился к непростому периоду, то ребенку сложнее. Он только-только подрос. Он еще не всегда может понять и назвать словами, что же с ним происходит. Он пугается и злится, он, сам того не желая, заряжает родителей негативом, нечаянно попадая в больные места. И у него в телефоне нет чатика с коллегами/чатика с подругами/чатика с психологом, где примут, поддержат и не осудят. Зато есть разгневанные и не всегда понимающие взрослые вокруг. Потому что «да ты всю жизнь должен быть благодарен, что тебя вообще взяли», «ооо, полезли гены, яблочко от яблони», «пришел в школу в джинсах — ждите завтра домой опеку, ты позоришь свою мать, а она у тебя святая женщина», — написала в Facebook Надежда Тюменцева, приемный родитель, специалист по социальной работе центра «Найди семью».

Если вы хотите помочь проекту, можно сделать это здесь.