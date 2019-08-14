Книгу, посвященную протестам у Драмтеатра, презентуют в День города

Сборник «Онтология сквера», который выпустило издательство «Кабинетный ученый», презентуют в День города, 17 августа, с 18:30 до 20:00 в магазине «Пиотровский» в Ельцин Центре. «Этот сборник появился благодаря так называемому „стоянию за сквер“ в мае 2019-го. Но в нем не только об этом событии. Всплеск протестной активности породил всплеск активности творческой, плоды которой собраны в этом сборнике. „Онтология сквера“ — еще один литературный дар Екатеринбургу», — сказал о книге ее составитель и редактор Роман Сенчин.

На обложке книги — рисунок художника Алексея Рыжкова, а внутри — стихотворения 22 авторов, посвященных протестам в сквере у Драмтеатра. В сборнике есть стихотворение журналистки ЕТВ, поэтессы Александры Аксеновой «И хоть не на пятый…», которая придет на презентацию «Онтологии сквера». Кроме того, на презентации книги будут и другие авторы: Евгений Касимов, Надежда Колтышева, Олег Богаев, Андрей Ильенков, Инна Домрачева, Руслан Комадей, Константин Комаров, Сергей Ивкин. Чтобы прийти на мероприятие, нужно зарегистрироваться здесь.

Стихотворение Александры Аксеновой вы можете послушать ниже: