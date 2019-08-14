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Екатеринбурженка потеряла 230 тысяч на покупке авиабилетов

13:01, 14 Август 2019
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Фото: pixabay
Мошенники обманули женщину, а суд не смог встать на ее сторону.

Жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей при покупке авиабилетов на сайте-двойнике. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В сентябре 2018 года женщина решила приобрести билеты через сайт «АВИА.ПОИСК». Когда она ввела данные карты, появился статус: «не оплачено». Тогда екатеринбурженка повторно перевела деньги. Статус операции не изменился. В банке ей рассказали, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена. Тогда женщина купила билеты на другом сайте и спокойно полетела на отдых.

Вернувшись дома, она обнаружила, что банк не отменил операции по на сайте »АВИА.ПОИСК». И тут женщина поняла, что попала на поддельный сайт.

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Кроме того, в ноябре на ее телефон поступил звонок из Москвы. Звонившая представилась сотрудником банка, заявив, что ее карту пытаются взломать, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы безопасности. Молодой человек сообщил, что на телефон Натальи направлено смс-сообщение и попросил подтвердить получение. После этого женщине стали поступать сообщения о снятии денежных средств с карты. Она тут же обратилась на «горячую линию» банка и заблокировала карту. Утром с ее счета сняли 200 тысяч рублей.

Екатеринбурженка обратилась в банк и в полицию. Потом обратилась в Кировский суд Екатеринбурга, попросил вернуть ей 230 тысяч. Но в иске ей отказали. Апелляция ничего не изменила. В Свердловском областном суде призвала граждан быть бдительнее и не вестись на уловки мошенников.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Свердловский областной суд, мошенничество, сайт-двойник
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