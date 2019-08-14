Екатеринбурженка потеряла 230 тысяч на покупке авиабилетов

Жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей при покупке авиабилетов на сайте-двойнике. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В сентябре 2018 года женщина решила приобрести билеты через сайт «АВИА.ПОИСК». Когда она ввела данные карты, появился статус: «не оплачено». Тогда екатеринбурженка повторно перевела деньги. Статус операции не изменился. В банке ей рассказали, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена. Тогда женщина купила билеты на другом сайте и спокойно полетела на отдых.

Вернувшись дома, она обнаружила, что банк не отменил операции по на сайте »АВИА.ПОИСК». И тут женщина поняла, что попала на поддельный сайт.