«Дети в опасности!» Свердловчанка требует провести капремонт дома
17:32, 14 Август 2019
Женщина вышла в одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Мать двоих детей из Серова Мария Волкова требует от властей провести капитальный ремонт в трехэтажном многоквартирном доме, где она живет. Об этом пишет газета «Глобус».
«SOS! Срочный кап. ремонт Ключевой, 9. Дети в опасности!», — гласит надпись на самодельном баннере. В разговоре с «Глобусом» Волкова заявила, что считает свой дом аварийным. «В соседнем подъезде половина стены вывалилась, лестничный пролет на третий этаж практически падает. Пусть меры принимают, к отопительному сезону бы [хоть] что-то сделали», — говорит местная жительница. По ее словам, капремонт запланирован на 2021–2023 годы.
Днем ранее Волкова вышла на одиночный пикет к зданию администрации Серова, пытаясь привлечь внимание к проблеме. «Участковый приходил домой. Хотел взять с меня объяснения. Какие объяснения? Разве я что-то нарушила? Участковый говорит, что нет. Группа поддержки набежала, он встал и ушел», — цитирует Волкову «Глобус».
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