«Дети в опасности!» Свердловчанка требует провести капремонт дома

Мать двоих детей из Серова Мария Волкова требует от властей провести капитальный ремонт в трехэтажном многоквартирном доме , где она живет. Об этом пишет газета « Глобус».





« SOS! Срочный кап. ремонт Ключевой , 9. Дети в опасности!», — гласит надпись на самодельном баннере. В разговоре с « Глобусом» Волкова заявила , что считает свой дом аварийным. « В соседнем подъезде половина стены вывалилась, лестничный пролет на третий этаж практически падает. Пусть меры принимают, к отопительному сезону бы [хоть] что-то сделали», — говорит местная жительница. По ее словам , капремонт запланирован на 2021–2023 годы.



