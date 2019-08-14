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Автоледи из Екатеринбурга заплатит штраф за обман ГИБДД

09:35, 14 Август 2019
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Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Женщина заявила инспекторам, что на момент ДТП у нее действовал страховой полис. Но потом выяснились другие обстоятельства происшествия.

Екатеринбурженку оштрафовали за подделку обстоятельств ДТП. Два водителя обратились в пункт оформления аварии в Орджоникидзевского района 12 апреля в 16:00. Оба оказались участниками аварии на Свердлова, 2. Заявители показали инспекторам схему ДТП, по которой один из автомобилистов признал свою вину. Позднее проверяющие выяснили, что полис ОСАГО у участницы ДТП стал действовать только с 13:51, а сама авария произошла в 13:22. Время, которое указали в объяснении, — 14:20.

Сотрудники ДПС опросили очевидцев, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились в том, что женщина сфальсифицировала обстоятельства дорожной аварии. Как рассказали ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на екатеринбурженку завели дело по части третьей статьи 30, части второй статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования».

Мировой суд Октябрьского района назначил автоледи штраф. Страховой компании не придется выплачивать ей компенсацию в 180 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, страховка, мошенничество, вранье, авария, ГИБДД, Свердловская область , Екатеринбург
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