Автоледи из Екатеринбурга заплатит штраф за обман ГИБДД

Екатеринбурженку оштрафовали за подделку обстоятельств ДТП. Два водителя обратились в пункт оформления аварии в Орджоникидзевского района 12 апреля в 16:00. Оба оказались участниками аварии на Свердлова, 2. Заявители показали инспекторам схему ДТП, по которой один из автомобилистов признал свою вину. Позднее проверяющие выяснили, что полис ОСАГО у участницы ДТП стал действовать только с 13:51, а сама авария произошла в 13:22. Время, которое указали в объяснении, — 14:20.

Сотрудники ДПС опросили очевидцев, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились в том, что женщина сфальсифицировала обстоятельства дорожной аварии. Как рассказали ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на екатеринбурженку завели дело по части третьей статьи 30, части второй статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования».

Мировой суд Октябрьского района назначил автоледи штраф. Страховой компании не придется выплачивать ей компенсацию в 180 тысяч рублей.