Житель Ивделя украл две тонны металлолома

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Во время проверок правоохранители обнаружили , что этот мужчина уже не первый раз промышляет воровством металлолома. В середине апреля он в ночи вынес изгрузового состава металлические трубы , которые сдал в приемку. Вес похищенного составил две тонны 250 килограммов , рассказали ЕТВ в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. За этот лом ему удалось выручить 40 тысяч рублей.





В отношении жителя Ивделя возбудили уголовное дело по статье « Кража». Предварительное расследование уже завершено , вскоре его рассмотрит суд.

В начале мая полицейские обнаружили на жд станции в Ивделе мужчинукоторый сбрасывал из вагона металлические пластины и детали. Его поймалипозже выяснилосьчто он уже успел украсть 320 килограммов лома.