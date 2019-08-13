Житель Ивделя украл две тонны металлолома
12:06, 13 Август 2019
Полицейские заметили воришку на железнодорожной станции.
В начале мая полицейские обнаружили на жд станции в Ивделе мужчину, который сбрасывал из вагона металлические пластины и детали. Его поймали, позже выяснилось, что он уже успел украсть 320 килограммов лома.
Во время проверок правоохранители обнаружили, что этот мужчина уже не первый раз промышляет воровством металлолома. В середине апреля он в ночи вынес изгрузового состава металлические трубы, которые сдал в приемку. Вес похищенного составил две тонны 250 килограммов, рассказали ЕТВ в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. За этот лом ему удалось выручить 40 тысяч рублей.
Во время проверок правоохранители обнаружили, что этот мужчина уже не первый раз промышляет воровством металлолома. В середине апреля он в ночи вынес изгрузового состава металлические трубы, которые сдал в приемку. Вес похищенного составил две тонны 250 килограммов, рассказали ЕТВ в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. За этот лом ему удалось выручить 40 тысяч рублей.
В отношении жителя Ивделя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Предварительное расследование уже завершено, вскоре его рассмотрит суд.
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