Квадрат в студиях Екатеринбурга подорожал на 10% за год

Квартиры-студии в Екатеринбурге подорожали. Цена квадрата в таком жилье выросла на 10% за год и составила 82,6 тысячи рублей, посчитали аналитики сайта N1.RU. В среднем студии стоят два миллиона рублей. В Кольцово и Эльмаше квартиры-комнаты можно купить дешевле — за 1,6 миллиона, в Центре дороже — за 2,5 миллиона рублей при площади в 27 квадратных метров.

При этом доля предложений не изменилась. Сейчас она находится на уровне 3,4% по всему Екатеринбургу. В некоторых районах, например, на Уктусе и в центральной части города, доля предложений составляет 6% и 5%.