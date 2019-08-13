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Квадрат в студиях Екатеринбурга подорожал на 10% за год

09:15, 13 Август 2019
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Фото: pixabay
Квартиру-комнату в уральской столице можно купить в среднем за два миллиона рублей.

Квартиры-студии в Екатеринбурге подорожали. Цена квадрата в таком жилье выросла на 10% за год и составила 82,6 тысячи рублей, посчитали аналитики сайта N1.RU. В среднем студии стоят два миллиона рублей. В Кольцово и Эльмаше квартиры-комнаты можно купить дешевле — за 1,6 миллиона, в Центре дороже — за 2,5 миллиона рублей при площади в 27 квадратных метров.

При этом доля предложений не изменилась. Сейчас она находится на уровне 3,4% по всему Екатеринбургу. В некоторых районах, например, на Уктусе и в центральной части города, доля предложений составляет 6% и 5%.

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Подросли на 10% и цены на микроквартиры до 20 квадратных метров. За один квадрат покупателю придется заплатить 88 тысяч рублей. Микроквартиры малочисленны на рынке недвижимости. Чаще всего это гостинки в старых общежитиях, маленькие студии в домах эконом-класса и даже комнаты с санузлами в квартирах. Подобное жилье продается за 1,4 миллиона рублей в хрущевке около Автовокзала в переулке Трактористов. Площадь этой квартиры — 13,1 квадрата.

Больше всего микроквартир сейчас на Эльмаше (доля среди всего жилья в июле — 16%), в Центре (13%) и в районе Автовокзала (11%). Аналитики отмечают, что спрос цен на небольшие квартиры вряд ли вырастет, потому что низкие ставки по ипотеке и быстрое строительство сделали для екатеринбуржцев доступным более комфортное жилье.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, N1, аналитика, недвижимость, жилье, квартира-студия, стоимость, квадратный метр
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