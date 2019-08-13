В Екатеринбурге может появиться казачья зоополиция

В Екатеринбурге собираются создать казачью зоополицию. Ее задача — спасать собак и кошек от живодеров. Спасением животных будут заниматься пять человек: ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака. Журналист возьмет на себя прямую трансляцию в сети, а казаки — защиту экипажа и физическую помощь. «Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда», — указано в заявке на сайте Фонда президентских грантов.

К зоополиции сможет обратиться любой житель Екатеринбурга. На вызов поедет местный волонтер, который предварительно убедится в ситуации, зафиксирует правонарушение и вызовет обычную полицию и зоополицию. Если правоохранители не поверят в издевательство, делом займутся добровольцы.