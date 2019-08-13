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В Екатеринбурге может появиться казачья зоополиция

10:24, 13 Август 2019
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Фото: pixabay
На спасение кошек и собак волонтерам нужно четыре миллиона рублей.

В Екатеринбурге собираются создать казачью зоополицию. Ее задача — спасать собак и кошек от живодеров. Спасением животных будут заниматься пять человек: ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака. Журналист возьмет на себя прямую трансляцию в сети, а казаки — защиту экипажа и физическую помощь. «Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда», — указано в заявке на сайте Фонда президентских грантов.

К зоополиции сможет обратиться любой житель Екатеринбурга. На вызов поедет местный волонтер, который предварительно убедится в ситуации, зафиксирует правонарушение и вызовет обычную полицию и зоополицию. Если правоохранители не поверят в издевательство, делом займутся добровольцы.

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«Уральское казачество», которое подало заявку на грант, надеется, что организации удастся снизить число издевательств над животными и пропагандировать неотвратимость наказания за жестокое обращение с кошками и собаками.

Чтобы воплотить идею в жизнь, волонтерам необходимо 3,97 миллиона рублей. Проект планируют запустить с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, волонтеры, казаки, собаки, кошки, животные, Свердловская область , Екатеринбург
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