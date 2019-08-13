Свердловчане выиграли суд у УК, оставившей их без газа

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В двух квартирах работники « Газпром газораспределение Екатеринбург» отключили оборудование. В начале 2018 года владельцы этих квартир обратились в управляющую компанию , чтобы та починила дымоход , но на их жалобы не реагировали. Тогда жильцы обратились в суд.





« В исковых заявлениях , направленных в Березовский городской суд , жильцы просили привести в работоспособность систему вентиляции и дымоходов в технически исправное состояние в кратчайшие сроки , взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей , штраф в размере 50% от суммы , присужденной судом в пользу каждого потребителя», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.







В Березовском дела объединили в одно , а требования удовлетворили частично: УК , которая разделилась на два юрлица , обязали исправить дымоход в течение трех месяцев , жильцам выплатят по 30 тысяч рублей компенсации с одного юрлица и 15 тысяч с другого , а также 15 тысяч рублей штрафа. Истцы пытались обжаловать решение в облсуде , но тот оставил решение Березовского суда в неизменном виде.

В 2017 году в одном из домов на улице Циолковского в Березовском проходил капремонт. После этого жители первого и второго подъездов пожаловались в УКчто из дымохода нет обратной тягиа в ряде квартир и вовсе пришлось отключить газовые колонки. Приехавшие проверять дом эксперты установиличто вентиляционные каналы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии.