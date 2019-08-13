Свердловчане выиграли суд у УК, оставившей их без газа
09:45, 13 Август 2019
Жителям Березовского пришлось прожить с неисправным дымоходом два года.
В 2017 году в одном из домов на улице Циолковского в Березовском проходил капремонт. После этого жители первого и второго подъездов пожаловались в УК, что из дымохода нет обратной тяги, а в ряде квартир и вовсе пришлось отключить газовые колонки. Приехавшие проверять дом эксперты установили, что вентиляционные каналы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии.
В двух квартирах работники «Газпром газораспределение Екатеринбург» отключили оборудование. В начале 2018 года владельцы этих квартир обратились в управляющую компанию, чтобы та починила дымоход, но на их жалобы не реагировали. Тогда жильцы обратились в суд.
«В исковых заявлениях, направленных в Березовский городской суд, жильцы просили привести в работоспособность систему вентиляции и дымоходов в технически исправное состояние в кратчайшие сроки, взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу каждого потребителя», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.
В Березовском дела объединили в одно, а требования удовлетворили частично: УК, которая разделилась на два юрлица, обязали исправить дымоход в течение трех месяцев, жильцам выплатят по 30 тысяч рублей компенсации с одного юрлица и 15 тысяч с другого, а также 15 тысяч рублей штрафа. Истцы пытались обжаловать решение в облсуде, но тот оставил решение Березовского суда в неизменном виде.
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