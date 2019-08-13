Свердловчане обманом забрали себе 12 квартир за 15 миллионов

Два свердловчанина и их сообщница отправились в колонию за обман 12 владельцев квартир. С сентября 2012-го по июнь 2016 года они предоставляли денежные займы под залог недвижимого имущества. Вместо заключения договоров займа мошенники оформляли куплю-продажу жилья. При этом сумма, за которую уральцы забирали квартиры себе, была ниже цены квадратных метров.

В одном из случаев свердловчане обманули жителя Нижнего Тагила. Он занял у них 100 тысяч рублей и отдал взамен квартиру стоимостью 930 тысяч рублей. Мошенники продали жилье и поделили деньги между собой. Уральцам удалось обмануть людей на 15 миллионов рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Двое обманщиков получили восемь с половиной и пять с половиной лет тюрьмы. Их сообщнице дали четыре с половиной года лишения свободы, но женщине отсрочили наказание до того, как ее ребенку исполнится 14 лет.