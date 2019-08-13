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Парковки, кварталы, лесные массивы: что стоит за сделкой по парку РТИ

12:32, 13 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Директор компании № 8 оказывает материальную помощь семье Александра Высокинского.

Проект застройки парка РТИ по мнению общественников и депутатов напоминает интервенцию. ЕТВ рассказывал, как земельный участок, принадлежащий заводу РТИ, перешел за долги банку, а затем был за 40 миллионов приобретен «Компанией № 8», насчитывающей три сотрудника и 11,5 тысячи рублей в уставном капитале. Единственным учредителем «Компании № 8» является Александр Панкратов.

В разные годы он возглавлял ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района“» и АО «УК Стандарт“» — одновременно с Натальей Годлевской, гражданской женой Александра Высокинского. Обе управляющие компании не так давно сменили учредителей и форму собственности — в результате многомиллионных сделок УК были выкуплены структурами, близкими к ОПС Уралмаш и контролирующими сейчас (по разным данным) от 70 до 90% рынка ЖКХ Екатеринбурга.

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Фото: схема, составленная по данным СПАРК / znak.com

После того, как о незримых связях Александра Высокинского и Александра Панкратова рассказали екатеринбургские СМИ, в распоряжении ЕТВ оказались документы, свидетельствующие о партнерстве политика и предпринимателя еще в нескольких бизнес-проектах. Согласно выписке из ЕГРН, брат мэра Екатеринбурга Дмитрий Высокинский с 2011 по 2017 год являлся собственником 36 парковочных мест на подземной стоянке домов по адресам Шевченко, 20, Кузнечная, 81, Кузнечная, 79 и Бажова, 68.

В это время Александр Высокинский занимал пост вице-мэра, одна из компаний Панкратова участвовала в возведении ЖК «Бажовский», а затем он являлся председателем правления ЖСК «Бажовский–IV» (сейчас организация ликвидирована). Источник ЕТВ считает, что аналогичная схема была использована при сдаче ЖК «Юг-Центр» в районе автовокзала, когда одним из учредителей одноименного ЖСК был Панкратов.

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Фото: данные www.rusprofile.ru

Застройка парка РТИ заставила вновь говорить о неочевидном, но возможном партнерстве Высокинского и Панкратова. Если в 2015 году планы «Компании № 8» по жилой застройке территории были разрушены горожанами — жители проголосовали против, то в 2019 новый проект преображения парка РТИ был одобрен благодаря действиями новой команды мэрии Екатеринбурга.

«Компания № 8» заявила о желании построить Дворец конькобежных видов спорта, теннисный центр, футбольное поле и административные здания. В июне мэрия объявила общественные обсуждения по застройке территории, которые завершились тем, что администрация отклонила большинство замечаний по проекту.

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Мэрия Екатеринбурга отклонила большинство замечаний по парку РТИ

Практически одновременно с обсуждением застройки парка началось перемежевание участка на въезде в микрорайон Академический. Мэрия и МУГИСО собрались обменять три участка в парке РТИ, которые собираются застраивать, на территорию в Академическом микрорайоне. Планируется выделить из земли в границах улиц де Геннина–Вонсновского–Мехренцева часть площадью 20,7 тысячи квадратов, присоединить к ней еще один кусок в 2,7 тысячи метров и отдать эти территории «Компании № 8».

Координатор Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова посчитала странной сделку по предоставлению земли в Академическом компании Панкратова.

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член Общественной палаты Екатеринбурга

Меня несколько смущает этот обмен. Дело в том, что в 2013 году «Компания № 8», которая является собственником земельного участка под парком РТИ, обратилась в Арбитражный суд с иском об изменении кадастровой стоимости участка до уровня рыночной. Рыночную стоимость они оценили в 2,1 тысячи рублей за квадратный метр. А стоимость квадратного метра земли в Академическом оценена мэрией в 12,5 тысяч рублей (по данным на момент публикации торгов о продаже).

Екатерина Петрова

По подсчетам Петровой, стоимость земли под парком РТИ сегодня составляет около 128 миллионов рублей, а участок в Академическом оценивается в 300 миллионов. Кроме того, участки, которые получит «Компания № 8» — это земля под жилищное строительство, подключенная к сетям и транспортной инфраструктуре, что дороже, чем территория парка РТИ.

Что последует за странным обменом участка в парке РТИ, приобретенного «Компанией № 8» за 40 миллионов рублей? Получит ли «Компания № 8» земли в Академическом, оцениваемые в 300 миллионов? Кто станет собственником участков в парке РТИ? Будет ли реализован (и на какие средства) проект застройки? ЕТВ продолжит следить за судьбой бизнес-проектов Александра Панкратова и партнерскими отношениями предпринимателя и главы Екатеринбурга.

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Авторы:
Оксана Демидова
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Теги:
Общество, парк РТИ, РТИ, строительство, Екатеринбург, Администрация Екатеринбурга, мэрия, Александр Высокинский
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