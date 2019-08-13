Парковки, кварталы, лесные массивы: что стоит за сделкой по парку РТИ

Проект застройки парка РТИ по мнению общественников и депутатов напоминает интервенцию. ЕТВ рассказывал, как земельный участок, принадлежащий заводу РТИ, перешел за долги банку, а затем был за 40 миллионов приобретен «Компанией № 8», насчитывающей три сотрудника и 11,5 тысячи рублей в уставном капитале. Единственным учредителем «Компании № 8» является Александр Панкратов.

В разные годы он возглавлял ЗАО «УК „РЭМП Железнодорожного района“» и АО «УК „Стандарт“» — одновременно с Натальей Годлевской, гражданской женой Александра Высокинского. Обе управляющие компании не так давно сменили учредителей и форму собственности — в результате многомиллионных сделок УК были выкуплены структурами, близкими к ОПС Уралмаш и контролирующими сейчас (по разным данным) от 70 до 90% рынка ЖКХ Екатеринбурга.