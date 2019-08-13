Облсуд назвал главу «Парков и скверов» виновной в организации протеста

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« Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил ее без удовлетворения», — сообщили ЕТВ в пресс-службе инстанции.





Напомним , протесты , в организации которых обвинили Анну Балтину , прошли в Екатеринбурге в середине мая. Поводом стала установка забора в сквере у Драмтеатра для строительства храма святой Екатерины. Горожане возмутились и собирались в зеленой зоне до тех пор , пока инвесторы — УГМК и РМК — не демонтировали забор. ЕТВ внимательно следит за этой историей и собирает всю информацию в специальном разделе: