Екатеринбургский аэропорт купил четыре новых трапа
11:13, 13 Август 2019
Новое оборудование прослужит 20 лет.
Для Кольцово купили четыре новых самоходных трапа французской фирмы TLD. Самоходное оборудование можно использовать для высадки и посадки пассажиров любого самолета с дверью высотой от 2,2 до 5,8 метра, рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Увеличенная ширина лестниц (с 1,3 метра до 1,5-2 метров) сделает перемещение пассажиров более безопасным, уверены в аэропорту. Новые трапы прослужат около 20 лет, по крайней мере об этом заявляет производитель.
Сейчас у Кольцово в использовании девять самоходных трапов: восемь из них электрические, а один — подкатной.
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