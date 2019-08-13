Екатеринбургский аэропорт купил четыре новых трапа

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Увеличенная ширина лестниц ( с 1,3 метра до 1,5-2 метров) сделает перемещение пассажиров более безопасным , уверены в аэропорту. Новые трапы прослужат около 20 лет , по крайней мере об этом заявляет производитель.





Сейчас у Кольцово в использовании девять самоходных трапов: восемь из них электрические , а один — подкатной.

Для Кольцово купили четыре новых самоходных трапа французской фирмы TLD. Самоходное оборудование можно использовать для высадки и посадки пассажиров любого самолета с дверью высотой от 2,2 до 5,8 метрарассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.