Два европейских архитектора сделают ландшафтный проект сквера у Драмы

Два европейских архитектора Питер Финк и Нико Виссинг разработают концепции ландшафтных проектов для сквера у Театра драмы и Харитоновского парка. Презентация концепций пройдет на форуме «Атмосфера» в компании местных ландшафтных дизайнеров и архитекторов, указано на сайте форума.

Питер Финк и Нико Виссинг имеют опыт работы более 30 лет. Финк приедет в Екатеринбург из Великобритании, Виссинг — из Нидерландов. Первый урбанист преподавал в Ассоциации архитекторов и школе архитектуры Бартлетта в Лондоне. О своем отношении к современной архитектуре приглашенный гость говорил порталу Gardener: «В 21 веке дизайн не должен основываться на цифрах, мы должны смотреть далеко вперед, четко представляя потребности будущих поколений и учитывая все нюансы местности».

Питер Финк создавал дизайн общественных мест и парков Великобритании, в том числе Northala Fields. Он выглядит, как четыре холма из строительного мусора, которые возвышаются над искусственными озерами.