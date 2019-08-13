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Два европейских архитектора сделают ландшафтный проект сквера у Драмы

08:16, 13 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Питер Финк и Нико Виссинг приедут на форум «Атмосфера».

Два европейских архитектора Питер Финк и Нико Виссинг разработают концепции ландшафтных проектов для сквера у Театра драмы и Харитоновского парка. Презентация концепций пройдет на форуме «Атмосфера» в компании местных ландшафтных дизайнеров и архитекторов, указано на сайте форума.

Питер Финк и Нико Виссинг имеют опыт работы более 30 лет. Финк приедет в Екатеринбург из Великобритании, Виссинг — из Нидерландов. Первый урбанист преподавал в Ассоциации архитекторов и школе архитектуры Бартлетта в Лондоне. О своем отношении к современной архитектуре приглашенный гость говорил порталу Gardener: «В 21 веке дизайн не должен основываться на цифрах, мы должны смотреть далеко вперед, четко представляя потребности будущих поколений и учитывая все нюансы местности».

Питер Финк создавал дизайн общественных мест и парков Великобритании, в том числе Northala Fields. Он выглядит, как четыре холма из строительного мусора, которые возвышаются над искусственными озерами.

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Нико Виссинг сочетает в своих работах архитектуру, градостроительство и пространственное развитие города. Он пропагандирует создание устойчивой среды обитания и борется за сохранение биологического разнообразия. Одна из его запоминающихся работ — передвижной купол Ecodome. Это экосистема в миниатюре, в основе которой — растения. Стальная конструкция купола украшена элементами в форме листьев, покрытых мхом, которые долгое время удерживают дождевую воду и захватывают мелкую пыль из воздуха. Энергонезависимость постройки обеспечивают солнечные батареи.

Презентации концепций пройдут в субботу, 17 августа, с 18 до 20 часов в конференц-зале Ельцин Центра. Вход свободный.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Харитоновский парк, сквер у Драмтеатра, форум, архитекторы, проекты, Свердловская область , Екатеринбург
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