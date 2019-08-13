Биатлонный центр под Екатеринбургом исследуют за полмиллиона

На 12 километре Московского тракта сегодня, 13 августа, презентовали биатлонный комплекс. Как заявил директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, на участке, где планируется создать спортивный объект «имеются отдельные объекты, которые могут носить антропогенный характер». Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин подчеркнул: «Следовательно, нельзя исключать наличие захоронений жертв политических репрессий на территории будущего спортсооружения».

На презентации, которую по просьбе вице-губернатора Бидонько провел заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Юрий Леонов. Он рассказал об объекте общественникам, сотрудникам мемориального комплекса жертв политических репрессий на 12 км московского тракта, горожане, чьи родственники были расстреляны в этих местах в 30-50 годы ХХ века.