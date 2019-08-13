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Биатлонный центр под Екатеринбургом исследуют за полмиллиона

17:40, 13 Август 2019
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Фото: pixabay.com
Общественники уверены — найти захоронения жертв политических репрессий на месте будущего стрельбища за полтора месяца невозможно.

На 12 километре Московского тракта сегодня, 13 августа, презентовали биатлонный комплекс. Как заявил директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, на участке, где планируется создать спортивный объект «имеются отдельные объекты, которые могут носить антропогенный характер». Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин подчеркнул: «Следовательно, нельзя исключать наличие захоронений жертв политических репрессий на территории будущего спортсооружения».

На презентации, которую по просьбе вице-губернатора Бидонько провел заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Юрий Леонов. Он рассказал об объекте общественникам, сотрудникам мемориального комплекса жертв политических репрессий на 12 км московского тракта, горожане, чьи родственники были расстреляны в этих местах в 30-50 годы ХХ века.

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Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы

Радует, что появляется диалог. Единственный вопрос, на который я получил сегодня ответ — перепад высот на месте будущего биатлонного центра соответствует нормам для проведения спортивных соревнований любого уровня. Но это не главное. Главное, чтобы соревнования со стрельбой не проходили там, где когда-то расстреливали людей. А с этим пока понимания нет.

Дмитрий Сергин

Как сообщил Дмитрий Сергин, стоимость археологический исследований, которые заказывает Центр спортивной подготовки, около 500 тысяч рублей. Срок проведения экспертизы полтора-два месяца.

Юрий Леонов заявил, что работы будет проводить лицензированная организация, которая берется выдать результат на условиях предложенных Центром. Однако специалисты, по словам Сергина, говорят, что на такой территории (предполагаемое пятно застройки 10 гектаров из 51) за указанные сроки и деньги «провести поиск захоронений жертв политических репрессий невозможно».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, мемориал, Екатеринбург, биатлонный центр, биатлон, Дмитрий Сергин
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