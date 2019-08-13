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Архитекторы предложили футуристичный проект храма Святой Екатерины

15:16, 13 Август 2019
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Фото: Instagram студии ROCK
Студия ROCK уже придумывала внешний вид для общественных пространств Екатеринбурга.
Архитекторы бюро ROCK опубликовали в своем Instagram проект для храма святой Екатерины в стиле футуризма. Визуализаторы разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Эту локацию называют одной из возможных после того, как инвесторы (УГМК и РМК) отказались от прежней площадки — в сквере на Октябрьской площади.

Храм в проекте от студии ROCK имеет футуристичный вид и занимает относительно небольшую площадь.

«В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, — на наш взгляд это был бы отличный подарок городу», — говорится в пояснении к фотографиям.
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«Мы показывали этот проект РМК, им понравилось», — рассказали представители бюро нашему коллеге, автору телеграм-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрею Варкентину.

Изначально под храм святой Екатерины согласовали площадку в сквере у Драмтеатра, стройка должна была начаться в середине мая 2019 года. После того, как в зеленой зоне появился строительный забор, в городе начался стихийный протест. Горожане приходили в сквер и требовали остановить стройку. Спустя восемь дней все работы там полностью прекратили, а вскоре и вывезли забор. С тех пор новую площадку под храм Святой Екатерины так и не выбрали. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости в специальном разделе:
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, собор, архитектура
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