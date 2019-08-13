Архитекторы предложили футуристичный проект храма Святой Екатерины

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Храм в проекте от студии ROCK имеет футуристичный вид и занимает относительно небольшую площадь.





« В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков , обеспечивающих узнаваемость: золотые купола , закомары , кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины , мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса , повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить , что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема , снаружи его окружает закрытая оранжерея ( зимний сад) с общим доступом в память о событиях, — на наш взгляд это был бы отличный подарок городу», — говорится в пояснении к фотографиям.



Архитекторы бюро ROCK опубликовали в своем Instagram проект для храма святой Екатерины в стиле футуризма. Визуализаторы разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Эту локацию называют одной из возможных после тогокак инвесторыУГМК и РМК) отказались от прежней площадки — в сквере на Октябрьской площади.