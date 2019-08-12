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В выходные инспекторы поймали за рулем 167 пьяных свердловчан

12:10, 12 Август 2019
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
18 автомобилистам грозит уголовное наказание.

Свердловские госавтоинспекторы остановили в прошлую пятницу и выходные 167 пьяных водителей. 18 автомобилистам грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Еще 30 человек отказались от медосвидетельствования, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловской ГИБДД.

Во время рейда госавтоинспекция выяснила, что 170 уральцев перемещались на машине без прав. Причем 22 человека уже лишились водительского удостоверения, но это их не остановило. За пьяную езду задержанным грозит от 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейд, задержание, Пьяный водитель, пдд, ГИБДД, Свердловская область
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