В Свердловской области умерших от рака стало на 1,6% больше за год

За первые шесть месяцев 2019 года от рака в Свердловской области умерли 5086 человек. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Свердловскстата, также на 1,1% увеличилось число умерших от болезней пищеварения.

Большинство свердловчан скончались из-за проблем с кровообращением. Таких насчитали 14 201 человека. Но эта цифра на 6,2% меньше, чем раньше. Смерть от новообразований идет на втором месте по частоте. На третьей строчке расположились внешние причины смерти: отравления алкоголем (160 человек), самоубийства (244 человека), убийства (154 человека), транспортные травмы (148 человек). Далее идут болезни органов пищеварения. В этой категории зафиксировали 1761 умершего.

Меньше всего смертей на Среднем Урале из-за инфекционных и паразитарных болезней (1069 человек) и проблем с органами дыхания (828 человек).