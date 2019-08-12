В Кольцово на 12 часов задержали рейс до Архангельска и Нарьян-Мара

Рейс 7R-841 до Архангельска с остановкой в Нарьян-Маре задержали в Кольцово на 12 часов. Самолет должен был отправиться из Екатеринбурга в 07:50, но время перенесли на 19:50, указано в онлайн-табло аэропорта Кольцово.

В пресс-службе воздушной гавани ЕТВ рассказали, что задержка не связана с работой аэропорта. Рейс отложили по техническим причинам. С пассажирами, которые хотели улететь в Архангельск и Нарьян-Мар, работают сотрудники авиаперевозчика «РусЛайн».