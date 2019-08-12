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В екатеринбургском цирке сменился директор

17:53, 12 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Место Анатолия Марчевского заняла Тамара Бортникова.

Новым директором екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова. Она сменила Анатолия Марчевского, которого отстранили от должности осенью 2018 года. Ранее Бортникова руководила Тульским и Рязанским государственным цирками.

Тамара Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. Она окончила местную академию культуры и искусств, а затем экономический факультет по специальности «Антикризисное управление», сообщили ЕТВ в пресс-службе Росгосцирка. В 2005 году новый директор екатеринбургского учреждения открыла в Алтайском крае первое агентство праздников полного цикла.

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Анатолия Марчевского уволили с поста директора Екатеринбургского цирка год назад. Формально его обвинили в нарушении правил пожарной безопасности. Цирк хотели закрыть, но суд признал здание безопасным. Но увольнение Марчевского всколыхнуло общественность. Артисты выступили в поддержку экс-директора.

Сам Анатолий Марчевский говорил, что его увольнение — это «избавление от неугодных». По его словам, деньги на ремонт пожарной сигнализации не выделяли год. «Я уговаривал их [Росгосцирк — прим. ЕТВ] два года, но они не среагировали. А теперь обвиняют меня, что я сознательно привел к закрытию», — объяснял Марчевский. Позднее его повысили до советника главы Росгосцирка.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, должность, директор, цирк, Свердловская область , Екатеринбург, Анатолий Марчевский
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