В екатеринбургском цирке сменился директор

Анатолия Марчевского уволили с поста директора Екатеринбургского цирка год назад. Формально его обвинили в нарушении правил пожарной безопасности. Цирк хотели закрыть, но суд признал здание безопасным. Но увольнение Марчевского всколыхнуло общественность. Артисты выступили в поддержку экс-директора.

Сам Анатолий Марчевский говорил, что его увольнение — это «избавление от неугодных». По его словам, деньги на ремонт пожарной сигнализации не выделяли год. «Я уговаривал их [Росгосцирк — прим. ЕТВ] два года, но они не среагировали. А теперь обвиняют меня, что я сознательно привел к закрытию», — объяснял Марчевский. Позднее его повысили до советника главы Росгосцирка.