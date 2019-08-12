В Екатеринбурге проверят кондуктора, которая забрала у ребенка телефон

Прокуратура проверит кондуктора автобуса № 19, которая отобрала у ребенка телефон. Два дня назад, 10 августа, мальчику, который ехал на общественном транспорте на Химмаш, стало плохо. Его стошнило, и это не понравилось женщине, которая обилечивала пассажиров. Она забрала у ребенка телефон и заявила, что вернет его после того, как мальчик уберет за собой.

Около остановки «ДК «Химмаш» к требованиям кондуктора присоединился водитель автобуса. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина остановил транспорт ради того, чтобы наругать мальчика за грязный пол.