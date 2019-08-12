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В Екатеринбурге проверят кондуктора, которая забрала у ребенка телефон

18:39, 12 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Мальчика стошнило в автобусе №19. Чтобы заставить его почистить салон, женщина лишила его сотового.

Прокуратура проверит кондуктора автобуса № 19, которая отобрала у ребенка телефон. Два дня назад, 10 августа, мальчику, который ехал на общественном транспорте на Химмаш, стало плохо. Его стошнило, и это не понравилось женщине, которая обилечивала пассажиров. Она забрала у ребенка телефон и заявила, что вернет его после того, как мальчик уберет за собой.

Около остановки «ДК «Химмаш» к требованиям кондуктора присоединился водитель автобуса. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина остановил транспорт ради того, чтобы наругать мальчика за грязный пол.

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Маршрут № 19 обслуживает «Ю-Ви-Эй-Транс». Прокуратура даст оценку перевозчику, а также проверить, соблюдал ли он требования безопасности дорожного движения. По результатам проверки примут необходимые меры.

Ранее мы рассказывали историю о том, как водитель автобуса № 21 высадил 16-летнюю девушку, потому что она была единственным пассажиром. При этом студентка оплатила проезд. В итоге екатеринбурженке пришлось ждать приезда мамы, потому что она оказалась далеко от дома, а денег на новый билет у нее не было. Похожий случай произошел в Нижнем Тагиле. Там водитель автобуса не захотел делать крюк в конце рабочего дня и высадил школьницу на заснеженной обочине. Ей пришлось идти до дома шесть километров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кондуктор, мальчик, прокуратура Свердловской области, автобус, Екатеринбург, Свердловская область
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