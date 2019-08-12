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В Екатеринбурге мужчину будут судить за кальян без маркировки

10:10, 12 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Это первое подобное дело в Свердловской области.

Предпринимателя обвиняют в продаже немаркированного табака для кальянов в Екатеринбурге. Это первое подобное дело в Свердловской области, рассказали ЕТВ в УМВД России по Екатеринбургу.

В 2015 году мужчина прибыл в уральскую столицу из другого региона, где работал кальянщиком. Вскоре он решил продавать тут соответствующие товары и через три года обзавелся широкой клиентской базой. В апреле 2018 года полицейские нашли в магазине продукцию без маркировки. Общая масса изъятого табака составила более 560 килограмм или два миллиона рублей. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.Мужчина полностью признал свою вину.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, суд, кальян, полиция Екатеринбурга
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