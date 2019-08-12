В Екатеринбурге мужчину будут судить за кальян без маркировки

Предпринимателя обвиняют в продаже немаркированного табака для кальянов в Екатеринбурге. Это первое подобное дело в Свердловской области, рассказали ЕТВ в УМВД России по Екатеринбургу.

В 2015 году мужчина прибыл в уральскую столицу из другого региона, где работал кальянщиком. Вскоре он решил продавать тут соответствующие товары и через три года обзавелся широкой клиентской базой. В апреле 2018 года полицейские нашли в магазине продукцию без маркировки. Общая масса изъятого табака составила более 560 килограмм или два миллиона рублей. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.Мужчина полностью признал свою вину.