В Екатеринбурге будут судить водителя, которая бросила свой трамвай

Свердловские полицейские направили в суд дело о неуправляемом трамвае № 26, из-за которого пострадал пассажир другого электротранспорта. В июле 2018 года водителя трамвая приехала на остановку «Улица Блюхера». Там она выяснила, что электронный регулятор неисправен, поэтому транспорт не мог ехать дальше. Вагон решили отбуксировать к станции «Шарташ».

Водитель трамвая вышла из кабины и не установила противооткатный башмак. Она не соединила штыри так, как нужно, и не сделала шплинты. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, произошло растормаживание, и трамвай поехал сам, набрав скорость в 55 километров в час.