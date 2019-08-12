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В Екатеринбурге будут судить водителя, которая бросила свой трамвай

16:27, 12 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Пустой электротранспорт разогнался и врезался в другую машину, в которой сидел пассажир.

Свердловские полицейские направили в суд дело о неуправляемом трамвае № 26, из-за которого пострадал пассажир другого электротранспорта. В июле 2018 года водителя трамвая приехала на остановку «Улица Блюхера». Там она выяснила, что электронный регулятор неисправен, поэтому транспорт не мог ехать дальше. Вагон решили отбуксировать к станции «Шарташ».

Водитель трамвая вышла из кабины и не установила противооткатный башмак. Она не соединила штыри так, как нужно, и не сделала шплинты. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, произошло растормаживание, и трамвай поехал сам, набрав скорость в 55 километров в час.

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Чудом обошлось без жертв, особенно на перекрестке улиц Гагарина-Ленина, где трамвай на большой скорости по стрелке повернул направо и у дома № 91 совершил наезд на стоявший трамвай Т3М с бортовым № 736-737. В его салоне на задней площадке находился пассажир, в результате столкновения и сильного удара он получил серьезные травмы.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
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Водитель признала свою вину. До суда с нее взяли обязательство о явке.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, ДТП, авария, трамвай, Свердловская область , Екатеринбург, Валерий Горелых
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