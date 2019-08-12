Свердловчане смогут наблюдать метеоритный дождь до конца августа

Жители Свердловской области смогут наблюдать метеоритный дождь до конца августа. Наибольшая концентрация пыли кометы будет сегодня в ночь с 12 на 13 августа, но, к сожалению, из-за облачности уральцам вряд ли удастся разглядеть метеоры. Как рассказал ЕТВ инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, чтобы рассмотреть мощные потоки без телескопов в городе, придется разместиться в направлении северо-востока и ждать яркое явление в три-пять часов утра.