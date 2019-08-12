Свердловчане смогут наблюдать метеоритный дождь до конца августа
Жители Свердловской области смогут наблюдать метеоритный дождь до конца августа. Наибольшая концентрация пыли кометы будет сегодня в ночь с 12 на 13 августа, но, к сожалению, из-за облачности уральцам вряд ли удастся разглядеть метеоры. Как рассказал ЕТВ инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, чтобы рассмотреть мощные потоки без телескопов в городе, придется разместиться в направлении северо-востока и ждать яркое явление в три-пять часов утра.
Сегодня облачно. Это не очень благоприятная погода для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. Можно сделать это в другую ближайшую ночь, когда на небе будет ясно.
Возможно, вам повезет, и вы станете счастливчиком, который без труда разглядит пыльный шлейф кометы. Но когда точно, неизвестно. В Екатеринбурге всю неделю обещают пасмурную погоду и дожди.