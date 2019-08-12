На Свердловскую область надвигаются ливни и град

Свердловскую область ждет непогода. Во вторник, 13 августа, в регионе обещают ливни, грозы и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС. Жителей региона просят не пренебрегать мерами безопасности и планировать свои перемещения с учетом условий на улице.

Спасатели советуют повременить с походами в лес и плаванием в воде, ограничить работы на свежем воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки. Дома лучше закрыть окна и форточки, а машины не оставлять около деревьев и рекламных щитов. И не забывайте соблюдать правила дорожного движения.