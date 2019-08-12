На Свердловскую область надвигаются ливни и град
Свердловскую область ждет непогода. Во вторник, 13 августа, в регионе обещают ливни, грозы и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС. Жителей региона просят не пренебрегать мерами безопасности и планировать свои перемещения с учетом условий на улице.
Спасатели советуют повременить с походами в лес и плаванием в воде, ограничить работы на свежем воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки. Дома лучше закрыть окна и форточки, а машины не оставлять около деревьев и рекламных щитов. И не забывайте соблюдать правила дорожного движения.
Если дождь и град застанет вас на улице, держитесь подальше от легких и ненадежных конструкций. Не пытайтесь спрятаться под деревьями, рекламными баннерами и остановками. Если вы двигаетесь по автодороге, найдите придорожное кафе, заправку и оставайтесь там. Если вам понадобится помощь, звоните в МЧС России по телефону: 101.
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