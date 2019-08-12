Мерзлякова попросила Высокинского вернуть пенсионерам безлимит в метро

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой вернуть безлимитный проездной в метро для пенсионеров. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе обмудсмена, к Мерзляковой часто обращаются екатеринбуржцы, которые продолжают активно пользоваться транспортом в пенсионном возрасте.

Обращение уполномоченного по правам человека уже направили главе уральской столицы. В нем свердловский омбудсмен попросила вернуться к рассмотрению вопроса о Е-карте в метро и внести изменения в постановление администрации «О стоимости электронных проездных билетов».

Напомним, сейчас в метро Екатеринбурга действует только электронный кошелек. Проездные в подземке отменили после того, как билеты подорожали с 28 до 32 рублей.