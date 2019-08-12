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Мерзлякова попросила Высокинского вернуть пенсионерам безлимит в метро

11:55, 12 Август 2019
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Фото: pixabay
Ранее подземку исключили из проездного тарифа.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой вернуть безлимитный проездной в метро для пенсионеров. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе обмудсмена, к Мерзляковой часто обращаются екатеринбуржцы, которые продолжают активно пользоваться транспортом в пенсионном возрасте.

Обращение уполномоченного по правам человека уже направили главе уральской столицы. В нем свердловский омбудсмен попросила вернуться к рассмотрению вопроса о Е-карте в метро и внести изменения в постановление администрации «О стоимости электронных проездных билетов».

Напомним, сейчас в метро Екатеринбурга действует только электронный кошелек. Проездные в подземке отменили после того, как билеты подорожали с 28 до 32 рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, пенсионеры, метро Екатеринбург, проездной, Е-карта, мэр, уполномоченный по правам человека, Свердловская область , Екатеринбург, Александр Высокинский, Татьяна Мерзлякова
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