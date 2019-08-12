Мечеть «Нур-Усман» покинет центр Екатеринбурга к середине сентября

Мечеть «Нур-Усман» должна переехать с Декабристов, 34 на Сортировку до 15 сентября. Таковы условия договора, согласно которому подрядчик обязан соорудить временную мечеть в отдаленном районе Екатеринбурга. «Насколько я знаю, площадка уже подготовлена. Фундамент заливается. Говорят, должны успеть к 15 сентября. Не надо забывать, что это капитальное сооружение, а постройка арочного типа. Там не придется строить два-три этажа», — рассказал ЕТВ заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов.

Площадку в полгектара на Сортировке община получила в аренду на 11 месяцев. Участок должны расширить до полутора гектаров и до конца 2019 года передать его на безвозмездной основе «Уральскому мухтасибату».