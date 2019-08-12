Мечеть «Нур-Усман» покинет центр Екатеринбурга к середине сентября
Мечеть «Нур-Усман» должна переехать с Декабристов, 34 на Сортировку до 15 сентября. Таковы условия договора, согласно которому подрядчик обязан соорудить временную мечеть в отдаленном районе Екатеринбурга. «Насколько я знаю, площадка уже подготовлена. Фундамент заливается. Говорят, должны успеть к 15 сентября. Не надо забывать, что это капитальное сооружение, а постройка арочного типа. Там не придется строить два-три этажа», — рассказал ЕТВ заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов.
Площадку в полгектара на Сортировке община получила в аренду на 11 месяцев. Участок должны расширить до полутора гектаров и до конца 2019 года передать его на безвозмездной основе «Уральскому мухтасибату».
Но это не решит вопрос о строительстве соборной мечети, которая, по мнению мусульман, должна располагаться в центре Екатеринбурга. На прошлой неделе верующие подписали резолюцию о строительстве главной мечети в деловом центре города. Резолюцию приняли после того, как вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что мусульманам нужно выполнить два условия, прежде чем говорить о религиозном сооружении не на окраине. Чтобы выполнить эти условия, мусульманам осталось получить одобрение от шести муфтиятов. Резолюцию уже отправили организациям.
Поэтесса Александра Аксенова рассуждала, зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Читайте ее колонку здесь.