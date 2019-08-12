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Мечеть «Нур-Усман» покинет центр Екатеринбурга к середине сентября

12:53, 12 Август 2019
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Фото: pixabay
Временное религиозное сооружение должно переехать на Сортировку.

Мечеть «Нур-Усман» должна переехать с Декабристов, 34 на Сортировку до 15 сентября. Таковы условия договора, согласно которому подрядчик обязан соорудить временную мечеть в отдаленном районе Екатеринбурга. «Насколько я знаю, площадка уже подготовлена. Фундамент заливается. Говорят, должны успеть к 15 сентября. Не надо забывать, что это капитальное сооружение, а постройка арочного типа. Там не придется строить два-три этажа», — рассказал ЕТВ заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов.

Площадку в полгектара на Сортировке община получила в аренду на 11 месяцев. Участок должны расширить до полутора гектаров и до конца 2019 года передать его на безвозмездной основе «Уральскому мухтасибату».

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Но это не решит вопрос о строительстве соборной мечети, которая, по мнению мусульман, должна располагаться в центре Екатеринбурга. На прошлой неделе верующие подписали резолюцию о строительстве главной мечети в деловом центре города. Резолюцию приняли после того, как вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что мусульманам нужно выполнить два условия, прежде чем говорить о религиозном сооружении не на окраине. Чтобы выполнить эти условия, мусульманам осталось получить одобрение от шести муфтиятов. Резолюцию уже отправили организациям.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, строительство, мусульмане, мечеть , Свердловская область , Екатеринбург
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