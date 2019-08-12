Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров за июль 2019 года по версии «Медиалогии». Куйвашев расположился на седьмом месте, уступив Сергею Аксенову из Крыма, Сергею Левченко из Иркутской области, Андрею Воробьеву из Московской области, Александру Беглову из Санкт-Петербурга, Рамзану Кадырову из Чечни и Сергею Собянину из Москвы.
Собянин и Кадыров уверенно занимают первое и второе места на протяжении нескольких месяцев. Большой рывок удалось сделать Сергею Левченко. За месяц он поднялся на 14 позиций (с 19 на пятое место). На пять строчек выше стал и Сергей Аксенов. Он подтянулся с 11 на шестое место, которое ранее занимал Куйвашев.
При составлении списка аналитики учитывали цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Евгений Куйвашева упоминали в истории с Универсиадой. В частности, журналисты писали о том, что губернатор Свердловской области сообщил в Instagram о строительстве медицинского центра стоимостью 800 миллионов рублей.
В июне позиции Куйвашева были лучше. Тогда в рейтинге губернаторов-блогеров он занимал шестое место. Хотя с весны показатели свердловского главы все же подросли. В марте Евгений Владимирович располагался лишь на десятой строчке рейтинга.