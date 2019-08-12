Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров

16:59, 12 Август 2019
image-1.jpg
Фото: ЕТВ
Глава Свердловской области оказался на седьмом месте.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров за июль 2019 года по версии «Медиалогии». Куйвашев расположился на седьмом месте, уступив Сергею Аксенову из Крыма, Сергею Левченко из Иркутской области, Андрею Воробьеву из Московской области, Александру Беглову из Санкт-Петербурга, Рамзану Кадырову из Чечни и Сергею Собянину из Москвы.

Собянин и Кадыров уверенно занимают первое и второе места на протяжении нескольких месяцев. Большой рывок удалось сделать Сергею Левченко. За месяц он поднялся на 14 позиций (с 19 на пятое место). На пять строчек выше стал и Сергей Аксенов. Он подтянулся с 11 на шестое место, которое ранее занимал Куйвашев.

О чем молчат марафонцы
По следам «Европы-Азии» ЕТВ рассказывает, что может пойти не так до, во время и после бега на 42 км.

При составлении списка аналитики учитывали цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Евгений Куйвашева упоминали в истории с Универсиадой. В частности, журналисты писали о том, что губернатор Свердловской области сообщил в Instagram о строительстве медицинского центра стоимостью 800 миллионов рублей.

В июне позиции Куйвашева были лучше. Тогда в рейтинге губернаторов-блогеров он занимал шестое место. Хотя с весны показатели свердловского главы все же подросли. В марте Евгений Владимирович располагался лишь на десятой строчке рейтинга.

В Екатеринбурге будут судить водителя, которая бросила свой трамвай
Пустой электротранспорт разогнался и врезался в другую машину, в которой сидел пассажир.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рейтинг, медиалогия, губернатор, Екатеринбург, Свердловская область , Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Европа-Азия
От Светланы Зенковой
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия
Как нам пережить марафон Европа-Азия
От Светланы Зенковой