Глава Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов-блогеров за июль 2019 года по версии «Медиалогии». Куйвашев расположился на седьмом месте, уступив Сергею Аксенову из Крыма, Сергею Левченко из Иркутской области, Андрею Воробьеву из Московской области, Александру Беглову из Санкт-Петербурга, Рамзану Кадырову из Чечни и Сергею Собянину из Москвы.

Собянин и Кадыров уверенно занимают первое и второе места на протяжении нескольких месяцев. Большой рывок удалось сделать Сергею Левченко. За месяц он поднялся на 14 позиций (с 19 на пятое место). На пять строчек выше стал и Сергей Аксенов. Он подтянулся с 11 на шестое место, которое ранее занимал Куйвашев.