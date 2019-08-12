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Пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки лишился 38 килограммов икры

14:24, 12 Август 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Мужчина сказал проверяющим, что везет подарок на свадьбу в Финляндию.

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Хельсинки 38 килограммов красной икры и семь килограммов рыбы. Мужчина расфасовал товар в полиэтиленовые пакеты. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, гость объяснил, что везет еду на свадьбу в Финляндию, но это не спасло от конфискации товара.

На мужчину завели административное дело. За попытку вывезти из России большую партию икры ему грозит штраф от ½ до двукратной стоимости товара. Изъятый деликатес отправили на специальный склад. Что делать с ним дальше, решит суд.

Пассажиру разрешается вывозить из страны только пять килограммов лососевой икры. Осетровой и черной икры можно взять еще меньше — 250 граммов. И обязательно в заводской упаковке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , таможенники, Кольцовская таможня, икра
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