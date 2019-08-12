Пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки лишился 38 килограммов икры
14:24, 12 Август 2019
Мужчина сказал проверяющим, что везет подарок на свадьбу в Финляндию.
Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Хельсинки 38 килограммов красной икры и семь килограммов рыбы. Мужчина расфасовал товар в полиэтиленовые пакеты. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, гость объяснил, что везет еду на свадьбу в Финляндию, но это не спасло от конфискации товара.
На мужчину завели административное дело. За попытку вывезти из России большую партию икры ему грозит штраф от ½ до двукратной стоимости товара. Изъятый деликатес отправили на специальный склад. Что делать с ним дальше, решит суд.
Пассажиру разрешается вывозить из страны только пять килограммов лососевой икры. Осетровой и черной икры можно взять еще меньше — 250 граммов. И обязательно в заводской упаковке.
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