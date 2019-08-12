Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбургский адвокат попал в колонию за взятку в пять миллионов

13:15, 12 Август 2019
conclusion-of-the-contract-3100578_960_720.jpg
Фото: pixabay
Деньги предназначались правоохранителям, но защитник подозреваемого решил забрать половину себе.

Верх-Исетский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима екатеринбургского адвоката Бориса Искандаряна, который попался на взятке. Он был правозащитником мужчины, которого задержали за хранение наркотиков. Адвокат предложил родственникам задержанного отдать ему пять миллионов рублей, которые якобы предназначались для взятки правоохранителям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, два миллиона рублей правозащитник оставил себе.

Задержанному за оборот наркотиков назначили административное наказание и отпустили, а его адвоката отправили за решетку. Поймать Искандаряна удалось во время передачи денег. Ближайшие три с половиной года он проведет в колонии. Еще два с половиной года он не сможет работать правозащитником.

О чем молчат марафонцы
По следам «Европы-Азии» ЕТВ рассказывает, что может пойти не так до, во время и после бега на 42 км.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургский адвокат попал в колонию за взятку в пять миллионов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , взятка, адвокат, деньги, прокуратура Свердловской области
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Европа-Азия
От Светланы Зенковой
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия
Как нам пережить марафон Европа-Азия
От Светланы Зенковой