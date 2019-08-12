Екатеринбургский адвокат попал в колонию за взятку в пять миллионов

Верх-Исетский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима екатеринбургского адвоката Бориса Искандаряна, который попался на взятке. Он был правозащитником мужчины, которого задержали за хранение наркотиков. Адвокат предложил родственникам задержанного отдать ему пять миллионов рублей, которые якобы предназначались для взятки правоохранителям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, два миллиона рублей правозащитник оставил себе.

Задержанному за оборот наркотиков назначили административное наказание и отпустили, а его адвоката отправили за решетку. Поймать Искандаряна удалось во время передачи денег. Ближайшие три с половиной года он проведет в колонии. Еще два с половиной года он не сможет работать правозащитником.